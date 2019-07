ROXETTE порадует российских фанатов

10 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле состоится единственный концерт легендарной шведской группы Roxette. Российские поклонники ждали приезда группы девять лет.

Их песни, записанные десять и даже двадцать лет назад, не только на слуху, но в постоянной ротации радиостанций и в сердцах миллионов поклонников. На счету группы девять студийных альбомов, разошедшихся по миру тиражом более 45 млн. экземпляров, в том числе культовые «Look Sharp!» и «Joyride», удостоенные шведской премии Grammy.

Поп-дуэт Пера Гессла (автор текстов песен и музыки, гитара, губная гармошка) и Мари Фредрикссон (вокал, рояль), традиционно исполняющий свои песни на английском языке, образовался еще в 1984 году. Roxette взошел на вершину популярности, записав в 1989 году песню «The Look», ставшую хитом и долгое время возглавлявшую музыкальные чарты. С тех пор Roxette продолжал создавать хит за хитом. В том же 1989 г. Roxette сделал то, что до них удавалось лишь нескольким шведским исполнителям: вслед за ABBA и Blue Suede они возглавили американский хит-парад, песня «It must have been love» прозвучала в фильме «Красотка». Первый же тур музыкантов по Европе стал триумфальным. В середине 90‑х дуэт впервые выступил в России.

У нас Roxette очень любят, среди поклонников – люди самых разных возрастов. И это неудивительно, ведь даже те, кто совершенно не ассоциирует название дуэта с творчеством Roxette, слышали их песни хотя бы раз.

Специально для московских поклонников 10 сентября 2010 года Roxette исполнит не только свои незабываемые старые хиты «Listen to your heart», «It must have been love», «Wish I could fly», но и некоторые песни с новой, еще не законченной пластинки.