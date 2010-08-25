Андрей Аршавин ушел в модельеры

Нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объявил о намерении выпустить в России сразу три линии мужской одежды – для детей и подростков, для молодежи, для молодых мужчин. Все – под собственной маркой ARSHAVIN и в рамках формата celebrity.

На прилавках вещи «от Аршавина» должны появиться уже весной будущего года.

Причина, по которой успешный футболист хочет стать успешным брендмейкером, банальна. «Поскольку век футболиста недолог, думаю таким образом об обеспеченной старости», – признался «АН» Аршавин.