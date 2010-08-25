…а Волочкова внимание поклонника?

Анастасия Волочкова вновь втянута в очередной скандал. В этот раз балерина «погорела» на собственном поклоннике и саморекламе. Напомним, некоторое время назад со страниц глянцевых журналов Волочкова щебетала о богатом поклоннике, его щедрых дарах и подтверждала свою «женскую состоятельность» фотографиями. И все бы ничего, но на днях в ее ухажере светская тусовка узнала… актера из массовки.

Официальных комментариев Настя пока не дает. Возможно, готовит новый и уже трагический виток этой романтической истории. В любом случае очевидно одно – частная жизнь Насти превращается в сплошную театральную постановку.