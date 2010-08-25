Николаев купил квартиру…

Пока одни артисты вкладывают свои сбережения в творчество, другие «конвертируют» его в более ощутимые бизнес-проекты. К примеру, певец и композитор Игорь Николаев недавно обзавелся элитной недвижимостью в латвийском городе-курорте Юрмала. В апартаментах стоимостью более трехсот тысяч долларов он намерен проводить летние месяцы с молодой супругой Юлией. В другое время артист подумывает о его сдаче друзьям. Кстати, свои гнездышки в Юрмале уже свили многие российские шоу-особи. В «земляках» Николаева теперь продюсер Евгений Фридлянд, сатирик Михаил Задорнов, композитор Игорь Крутой и певец Валерий Сюткин.