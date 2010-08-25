Джо Кокер подарит себя читателям «АН»

Джо Кокер – патриарх и классик современного рока, записавший 21 студийный альбом и четыре концертных. Большинство из них разошлись платиновыми тиражами. На счету ветерана – выступление на Вудстоке, «Оскар» и «Грэмми», а в 2007 г. певец стал кавалером Ордена Британской Империи. Он – подлинная легенда.

В октябре 2010 г. свет увидит совершенно новый альбом музыканта, получивший название «Hard Knocks». Продюсером диска станет Мэтт Серлетик, известный по работе с Карлосом Сантаной, Matchbox Twenty и Робом Томасом. В пластинку войдет девять совершенно новых песен авторства Джо Кокера, а также одна кавер-версия – «I Hope» Dixie Chicks. И у его поклонников и просто ценителей хорошей музыки появится шанс первыми заполучить как этот альбом, так и памятные подарки от самого Джо Кокера. Подробности в сентябрьских номерах «Аргументы неделi».