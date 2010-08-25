…а Сердючка в долги из-за «Евровидения»?
№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Марина ПЕТРОВА ]
Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, подал заявку на участие в 56-м конкурсе песни «Евровидение». Напомним, в 2007 г. Сердючка с провокационной песней «Dancing Lasha Tumbai» выступала от Украины и заняла 2-е место. В этот раз знаменитость намерена взять реванш. Ходят слухи, что ради этого Данилко даже влез в серьезные долги и заложил кое-что из своего имущества.
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