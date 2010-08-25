Людмила Гурченко ушла в радиопросторы…

Актриса Людмила Гурченко открыла себя в новой ипостаси. Недавно она рванула осваивать радиопросторы и записала цикл из 25 радиопрограмм.

Пока программы построены на чтении ее собственной книги «Мое взрослое детство». Речь в ней идет про родителей, оккупацию, голод, патриотизм…

По словам артистки, таким образом она надеется привлечь молодежную аудиторию к явлениям, которые сегодня происходят в нашей стране.