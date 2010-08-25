Людмила Гурченко ушла в радиопросторы…
№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Марина ПЕТРОВА ]
Актриса Людмила Гурченко открыла себя в новой ипостаси. Недавно она рванула осваивать радиопросторы и записала цикл из 25 радиопрограмм.
Пока программы построены на чтении ее собственной книги «Мое взрослое детство». Речь в ней идет про родителей, оккупацию, голод, патриотизм…
По словам артистки, таким образом она надеется привлечь молодежную аудиторию к явлениям, которые сегодня происходят в нашей стране.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес