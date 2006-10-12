Reflex – «Гарем»

Как правило, если поп-артист выпускает альбом с новыми версиями своих песен (ремиксами, например), это значит, что его выпускающая фирма решила подзаработать, еще раз продав один и тот же товар. В сущности, эти римейки мало чем отличаются от оригиналов и в лучшем случае представляют собой повод вновь послушать полюбившиеся песни.

Совершенно иной подход продемонстрировала группа «Рефлекс», только что выпустившая пластинку «Гарем» (студия «Монолит») с лаунж-версиями своих хитов. Известные мелодии служат здесь приятным дополнением к абсолютно новой звуковой картине, предложенной продюсером и композитором «Рефлекса» Вячеславом Тюриным. Трек-лист альбома пестрит названиями типа «Персидский залив», «Арабская дорога», «Восточная звезда», «Кальян», «Зачарованные», «Возвращение в сознание» - и музыка вполне соответствует этим заголовкам. Это фоновые, расслабляющие, чуть «восточные» инструментальные мелодии, в которые изредка вплывают фрагменты известных «рефлексовских» шлягеров: «Может быть, показалось», «Я тебя всегда буду ждать», «Потому что не было тебя», «Падали звезды» и т.д. Под эту музыку практически невозможно работать, зато для пассивного отдыха ничего лучшего и не придумаешь.