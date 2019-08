Британская группа Deep Purple уже не первый год с завидным постоянством включает в свой гастрольный график Россию, где многие давно считают ее русским народным коллективом. В этом году «темно-фиолетовые» в ходе всемирного тура не только выступят в столице 19 октября в СК «Олимпийский», но и дадут концерты в Екатеринбурге (16 октября), Казани (18 октября) и Санкт-Петербурге (20 октября). Поездка пройдет в поддерж­ку нового альбома «Rapture Of The Deep», вышедшего в ноябре прошлого года.

В Москве группа будет исполнять преимущественно новый материал: «Money Talks», «Girls Like That», «Clearly Quite Absurd», «Back To Back» и др., но не забудет сыграть и свои старые хиты - «Burn», «Child In Time», «Highway Star», «Woman From Tokyo», «Speed King» и конечно же «Smoke On The Water». Последней композиции в этом году исполняется 35 лет. Юбилей «Smoke On The Water» Deep Purple отметили в июле концертом в Монтре (Швейцария), где она и была написана в декабре 1971 года. В октябре прошлого года «Smoke On The Water» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая массово исполняемая песня, когда на площади в Мельбурне (Австралия) ее одновременно сыграли более полутора тысяч гитаристов. Несмотря на то что группа за свою 38-летнюю карь­еру не получила ни одного «Грэмми», она была признана «самой громкой в мире». В этом можно будет убедиться, побывав на концерте рок-легенды в СК «Олимпийский».