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К черту бабушкин сундук!

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Ольга РАДОВА ]

К черту бабушкин сундук!
Фото Г. УСОЕВА

- Маша, как ты оцениваешь современную российскую моду?

- Когда я начала заниматься модой - в середине 90-х, мало кто мог сказать про себя, что он модельер. Сейчас почти каждая светская девушка пишет про себя, что она фэшн-дизайнер. Это стало модной профессией. Но пока в России индустрия моды не особо развита, хотя бы потому, что нет таких учебных заведений, как, например, Сан Мартинс в Лондоне или профессиональные дизайнерские курсы в западных институтах. У нас нет таких империй, как Луи Витон, Прада, Гуччи, Армани. У нас нет таких брендов, как Дольче Габбана. В Советском Союзе был кто? Только Зайцев? Позднее появился Юдашкин. Не так давно дизайнеров стало много. Русская мода очень молодая. Я думаю, у нее большое будущее, но сейчас об этом рано говорить.

- Помнишь первую вещь, сделанную собственными руками?

- Это были конечно же джинсы, которые я полностью «убила», сварила, порвала, нанизала на них множест­во булавок, расписала названиями любимых мною групп, приделала кучу всяких прикольных бусинок, медвежат. Кстати, они получились очень крутые.

- Не все могут одеваться дорого, но можно одеться стильно. Как ты считаешь, какие должны быть вещи в гардеробе у женщины, чтобы она всегда могла выглядеть красиво, современно?

- Джинсы, конечно, обязательно. Они сейчас уже стали классикой. В джинсах ходят на приемы, на дискотеки, на работу. Поэтому они должны быть хорошего качества, хорошо сидеть. Не полнить излишне, но и не слишком обтягивать, у них должна быть оптимальная длина - если надеваешь каблук, он должен быть закрыт. Наши бархатные костюмы сейчас есть в гардеробе почти у каждой девушки, и они действительно очень удобные. Я сама в них постоянно хожу, мои сотрудницы на работе в них ходят. Мы летаем в них в самолетах, в них удобно спать, отдыхать, заниматься спортом, тусоваться... Потом, конечно, платья. Хорошо иметь несколько шелковых платьев. Шелк очень нежная, приятная ткань, она обволакивает тело, подчеркивает изгибы. Шелк, сшитый по косой линии, - это очень красиво.

Считаю, что обязательно должны быть яркие цвета. Я люблю черный, но он все же старит. Особенно девушку. А розовый освежает. Так же как и бледно-голубой, персиковый или зеленый. Сейчас вообще такая тенденция у дизайнеров, что зимой вовсе не обязательно ходить в мохеровом теплом свитере и шерстяных брюках. Тот же свитер можно надеть на шелковое платьице и будет очень симпатично. Хороши бархатные пиджаки на шелковой подкладке. Они великолепно смотрятся с принтами, с джинсами, с маечкой, с рубашечкой.

- А какое количество вещей оптимально для женского гардероба?

- Чем больше, тем лучше. Просто иногда надо расчищать гардероб, чтобы дать возможность приходу новых вещей. «Бабушкин сундук» - это, конечно, хорошо, но сейчас появляется столько разных технологий, новых тканей, что лучше ими пользоваться. Потом вещи же изнашиваются, портятся, ткани впитывают запахи извне. Надо иметь несколько платьев, джинсов, пиджаков, рубашек, маечек, все это комбинировать. Хорошо все это сочетать с разными аксессуарами. Вообще настоящее искусство одеваться заключается в умении комбинировать. Брюки, например, с какой-то совершенно неформально с драной майкой.

- Ты много работаешь с бархатом, с шелком... Как тебе кажется, ткани влияют на самочувствие, настроение?

- Безусловно. Я считаю, что натуральные ткани - залог успеха. Синтетические вызывают аллергию, плохо пропускают воздух, раздражают кожу, поэтому могут создавать дискомфорт. Нежные, приятные на ощупь ткани создают хорошее настроение, положительно влияют на мировосприятие.

- А цвета?

- Цвет воздействует не только на того, кто его носит, но и на окружающих, на собеседника, располагает к себе или, наоборот, отталкивает. Розовый, например, очень успокаивающий цвет. Оранжевый очень хороший, это цвет буддийских монахов, цвет спокойствия. Ну красный, все знают, очень агрессивный. Вспомним корриду. Фиолетовый цвет - магический, мистический, он подвигает к размышлениям, это цвет для тонких натур. А вот белый, например, сам по себе пустой цвет. Чистота, покой, да, но его нужно совмещать с каким-то другим. Хотя бы добавить к нему яркую деталь, и уже будет красиво. Одеться только в белое хорошо жарким летом.

- Твой стиль часто называют «спортивный гламур». А сама ты как думаешь?

- Видите, как я одета? В спортивном розовом костюме с кружевами, с рюшечками, в кроссовках адидас, которые мы раскрасили, вставили туда шелковые ленты. Конечно, это спортивный гламур, что же еще? Но мы делаем и платья. Просто когда я говорю спортивный, это не значит, что в этом надо заниматься спортом, просто в этом удобно.

- Когда ты идешь по улице и смотришь на наших женщин, не возникает желания всех нас переодеть во что-нибудь?

- Да нет. Наши женщины очень красивые, они так сексуально одеваются. Может быть, им иногда не хватает чувства меры.

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