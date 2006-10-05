Александр Розенбаум жив

Один из самых уважаемых и популярных авторов-исполнителей на российской сцене, а по совместительству и депутат Государственной Думы Александр Розенбаум отметил 13 сентября свое 55‑летие. К этой дате и приурочена серия его концертов с программой под названием «Лучшее» - традиционным для празднующих юбилей музыкантов. Звезда автора и исполнителя таких знаменитых песен, как «Вальс-бостон», «Черный тюльпан», «Утиная охота» и многих других, вечно актуальных произведений, зажглась в начале 80-х годов. Хотя музыкальная карьера началась значительно раньше. Еще в 60-е годы в Ленинграде выступала легендарная рок-группа «Аргонавты», в которой будущий бард проработал несколько бурных лет. В 70-е годы Александр Розенбаум записывал мастерские стилизации под одесский городской шансон, предназначенные в основном для театральных капустников. Именно эти записи получили широкую известность. Молниеносно распространившись по стране, они сделали автора знаменитым на весь Советский Союз.

Певец записал 24 альбома, выпустил две книги стихов и песен, снялся в двух художественных фильмах и четырех музыкальных лентах. Несмотря на то что Розенбаум - один из немногих современных артистов, которые не «играют» в то, что сейчас в нашей стране называют шоу-бизнесом, популярность его не вызывает сомнения. Даже самый большой зал не сможет вместить всех желающих услышать Розенбаума. Поэтому его сольные концерты проходят каждую осень в течение нескольких дней. А в этом году в честь юбилея артист будет петь в Театре оперетты десять дней подряд.