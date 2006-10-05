И жизнь, и слезы, и любовь цвета крови

Книгу Валерии, озаглавленную «И жизнь, и слезы, и любовь», ее PR-служба преподносит как «сенсационную». Главный аргумент, подтверждающий сенсационность автобиографии исполнительницы, сформулирован так: «Валерия впервые делится шокирующими и сенсационными подробностями своей семейной жизни». Звучит не слишком убедительно - в нашей стране только очень далекий от музыки и СМИ человек не посвящен в перипетии брака певицы с продюсером и композитором Александром Шульгиным. Впрочем, возможно, в своих многочисленных интервью после развода с Шульгиным Валерия рассказала далеко не все. И цель у начинающей писательницы благая. «Я написала эту книгу для того, чтобы подарить надежду тем, кому сейчас плохо», - комментирует свой труд певица.

В отличие от Валерии, впервые взявшейся за перо, для Натальи Штурм ее книга «Любовь цвета крови» - не первый опыт в эпистолярном жанре. Страсти в семье главной героини ее «Любви» кипят не менее жаркие, чем у Валерии, но что в книге правда, что - вымысел, предстоит решить самим читателям. Певица подчеркивает, что ее творение - все-таки художественный роман, правда, с элементами автобиографии. «Элементы» - это и совпадения с фактами жизни самой г‑жи Штурм, и персонажи со слегка измененными именами, но все-таки легко узнаваемыми чертами характера... «Главный редактор одной газеты, прочитав мою книгу, сказал, что ее написала не я. Лучшей похвалы я и не ожидала», - говорит артистка и не добавляет, что одним романом ее творческие амбиции не исчерпываются: «Но сначала я хочу дождаться откликов читателей, а уж потом решить, стоит ли мне продолжать писать книги».