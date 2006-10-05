«Би - 2» повезли «Молоко» по миру

Германия



Все шесть концертов в Германии прошли на одном дыхании. Возможно, потому, что «Би-2» не впервые выступают в этой стране и поэтому знают, чего ждут от концертов немецкие зрители. Возможно, потому, что в Германии одна из самых больших в мире рус­скоязычных диаспор. По словам музыкантов, наших бывших соотечественников русский рок приходило послушать процентов 60, остальные - нем­цы. На первый концерт «Би-2» во Франкфурте приехали даже их фанаты из Риги. Приехали не с пустыми руками - привезли в подарок артистам горячо любимые ими рижский хлеб и конфеты. В Кельне после концерта к группе подошла стайка местных подростков. «Я хочу выучить русский язык, - сказала артистам немецкая девочка. - Мне очень нравятся ваши песни, особенно «Серебро», и я хочу понимать, о чем вы поете».

А самим артистам больше всего понравились Нюрнберг и Берлин, причем они уверены, что и у немцев надолго останутся приятные впечатления от визита российских рокеров.

Нюрнберг

Отыграв «Молоко» на одной из центральных площадок города, музыканты по приглашению принимающей стороны отправились в классическую немецкую пивную. Металлические столы в ряд, как в пионер­ском лагере, заняты довольными жизнью немецкими тружениками. Официантка приносит русским артистам бочонок, в котором плещется пиво, на 20 с лишним литров, вышибает пробку, разливает пенный напиток... Через 10 минут подходит, чтобы повторить процедуру розлива - а разливать уже нечего, тара пуста. Девушка в потрясении подсчитывает, с какой скоростью и в каком количестве эти русские распили 20 литров пива, но окончательно в состояние шока ее повергает администратор «Би-2». «Скажи ей, чтоб принесла еще бочонок», - просит перевести он организатора концерта. «Немцы сами пьют много пива, у них это практически национальный вид спорта, но чтобы вот так...» - прокомментировал ситуацию Лева.

Берлин

Концерт в клубе Amadeus - модном берлинском месте, где всегда очень много людей. Везде висят плазменные экраны. Скучающий тур-менеджер команды Гена сидит у телевизора и от нечего делать переключает пультом местные передачи. Находит канал, который проходит под грифом «Только для взрослых». Через пару минут мирного созерцания в гримерку врывается организатор, крайне нервно размахивая руками, что-то орет на немецком языке. Гена с Левой уяснили следующее: обнаруженный тур-менеджером пульт управляет картинкой на ВСЕХ экранах клуба, поэтому фривольная программа, которая так увлекла самого Гену, в настоящее время увлекает всех посетителей Amadeus. «Я пою и не понимаю, что происходит - все зрители вдруг как один повернули головы и что-то рассматривают, - вспоминает Шура. - Мне-то экраны не видны - пока не переключили видео, народ так и стоял перед сценой, повернувшись ко мне вполоборота». А что Гена? Да ничего - флегматичный по природе, он, сохраняя олимпийское спокойствие, просто щелкнул пультом и стал смотреть по ТВ другой канал.

Париж

Этот концерт стал самым спокойным по энергообмену с залом. Хотя к такому приему зрителей «Би-2» были готовы - многие друзья-музыканты, игравшие во французской столице, говорили о том, что Париж - не рок-н-ролльный город, и на рок-концертах собирается случайная публика. «На концерты хозяева клубов специально нагоняют девушек-моделей, чтобы дяденькам с толстыми кошельками было с кем познакомиться и нескучно провести вечер. Музыканты на сцене - лишь приятная составляющая приятного вечера. Было тяжеловато, особенно на контрасте с немцами, но я не могу сказать, что концерт прошел совсем уж плохо», - рассказал Шура.

Поднимать настроение российские рокеры отправились к символу французской столицы - Эйфелевой башне. Прибыв на место ближе к полуночи, «Би-2» были взяты в плотное кольцо группой афроамериканцев. По счастью, один из них говорил по-русски - виртуозное знание сленга выдавало в нем по меньшей мере выпускника Университета им. Патриса Лумумбы. «Эй, чуваки, доставайте бабло, я щас впарю вам много-много всякой фигни», - воззвал он к руссо туристо. И развел-таки Шуру на пять евро, но сдержал слово, щедро отсыпав музыканту «много-много всякой фигни»: брелочков, сувенирных копий Эйфелевой башни и прочей ерунды. «Я потом еще долго раздавал эту мелочевку направо и налево», - вздохнул артист.

Культурная программа

Как водится, европейское турне музыкантов было насыщено культурной программой - «Би-2» сходили в театр в Амстердаме, в Нюрнберге посетили автомобильный музей, который особенно порадовал Леву, известного своей страстью к авто и моторам. Огорчились, что не смогли попасть в Музей современного искусства в Париже - во вторник, когда музыканты играли во французской столице, он закрыт. Довольные поездкой «Би‑2» посетовали лишь на то, что им не удалось в Европе сходить ни на один концерт - время начала их собственных выступлений и шоу интересовавших их команд катастрофически совпадало. «Би-2» надеются наверстать упущенное в октябре в Америке - билеты на концерт Killers в Лас-Вегасе они уже купили.