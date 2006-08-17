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Русский забег

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА ]

Русский забег
Максим Балкаев с супругой

Развращение официантов

СНАЧАЛА августа Средиземноморье вздрогнуло. Туда приехали русские. И заполнили собой все пустоты, отодвинув от элитных отелей типа Negresco в Ницце или Cala di Volpe на Сардинии даже завсегдатаев-арабов, когда-то составлявших доходную часть французского Cote d'Azur, испанского Costa del Sol и итальянской Сардинии.

Такая ситуация в этих краях наблюдается нами не менее семи лет. И если в конце прошлого века средний возраст обитателей номеров в отелях стоимостью от 1 500 евро до 15 000 евро в день составлял 40-45 лет, то сегодня россиянин-миллионер помолодел. Виллы и отели на август бронируются за полгода клиентами в возрасте от 23 до 40 лет. Завсегдатаи этих мест в этом году - те же: и глава МДМ-групп Андрей Мельниченко, и глава «Норильского никеля» Михаил Прохоров, и глава группы «Федкоминвест» Алексей Федорычев (он же - владелец «Динамо»), и глава SAV-Enterteinment Надежда Соловьева, певцы Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров...

Россияне здесь диктуют свои правила. Много лет назад нам объяснили, что во Франции не принято оставлять «чаевые» в кафе и ресторанах. Сделать солидный заказ, забронировать заранее столик человек на десять - это приветствуется. А вот вознаграждение официанту - ни-ни! Россияне с упорством, достойным иного применения, навязали свои правила. И теперь француз из обслуживающего персонала (консьерж, портье, официант, таксист) уже не воротит нос, когда ему дают 10, а то и 50, 100 евро за незначительную услугу. Лет 10 назад это считалось оскорблением.

Ривьера

МАКСИМ Балкаев - владелец страховой компании «Ростра», совладелец компании «АСТ» Тельман Исмаилов, певица Лада Дэнс с приятелем Кириллом, певица и светская девушка Лена Ленская, певец Марк Артур, актер и сценарист Александр Каневский, победительница «Евровидения» Оксана Мажулис, сельскохозяйственный предприниматель Сергей Лисовский, бизнесмен Александр Мамут - такой состав состоятельных соотечественников открыл русский сезон на французской Ривьере, а точнее - в Монте-Карло.

Сначала гости проводили время в отеле Monte-Carlo Bay Hotel (это маленькая курортная зона Монако Ларвотто, пока еще мало обжитая русскими). Певица Алена Иванцова спела для россиян в ресторане L'Orange Verte. На следующий день к компании отдыхающих присоединилось множество девушек-моделей, прилетевших скрашивать досуг молодых бизнесменов французской Ривьеры. Россияне переместились на виллу Эфрусси-Ротшильд - на вечер модельера Татьяны Тридворновой и певца Марка Артура (это все наши соотечественники, украшающие своим творчест­вом Cote d'Azur).

Гости спорили, стоит ли хоть на пару дней переместиться в городок Сент-Тропе в двухстах километрах от Монако, туда, где стоят яхты Романа Абрамовича и Моники Белуччи (о ее яхте в этом году пишут все местные газеты Лазурного берега). Решили, что можно остаться и в Монако.

С каждым днем полку россиян прибывало. К «нашим» присоединился и теннисист Михаил Карташев, сценарист Виктор Мережко, предприниматель Арас Агаларов и несколько депутатов Госдумы, пожелавших остаться неназванными. В этот день россиян ждал роскошный ужин на террасе отеля Hermitage (это местечко уже давно полюбили россияне, но не только за его дороговизну, но и за изысканный стиль Belle Epoque).

Следующие дни массового заезда российские любители Ривьеры отправились на пляж La Mala. Многие из гостей именно тут совсем недавно отмечали вместе с действующим чемпионом гонки Формула-1 Фернандо Алонсо его первую победу. В ресторане Le Sea Lounge прошла «белая вечеринка» от московского клуба Cabaret-Metropol. В завершение праздника гости выпили несколько сотен бутылок шампанского Moet Chandon на чудной трехпалубной океанической яхте в легендарном порте Hercule, куда всех доставили на тендерах Azimut, невероятно популярных на элитном Средиземноморье. А шампанское со свежими ягодами дополнил показ моделей от дизайнера Лолы Ерощенко.

Остров

ТЕМ временем на итальянском острове Сардиния уже который год отдыхал глава компании «Русский стандарт» Рустам Тарико, удачно «вписавшийся» в августовский месячник европейской богемы. Модные европейцы оккупировали этот остров еще задолго до прихода сюда российского продавца алкогольной продукции и пластиковых карт. Как обычно, Рустам Васильевич бесплатно поил российских гостей своей водкой Imperia в клубе Billionaire.

Из наиболее знаковых гостей, в буквальном смысле слова отплясывавших на танцполе, можно отметить владельца клуба Billionaire и команды Renault Формулы-1 Флавио Бриаторе (по нашим сведениям, он все никак не может привыкнуть к агрессивному засилью русских в этих местах) и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Строго говоря, настоящий ажиотаж среди соотечественников начался в тот момент, когда они, наконец, опознали бывшего итальянского чиновника и стали разве что не показывать на него пальцем. Другая часть публики, к которой проявляли интерес россий­ские журналисты и часть гостей, - это «золотая молодежь», среди которой оказались супруга владельца «Базового элемента» Олега Дерипаски Полина Дерипаска и Борис Ельцин-младший. Сам Рустам Тарико на вечеринке задержался не надолго, предпочтя уединение в своем любимом отеле Cala di Volpe.

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