Концерт недели: Рок-фестиваль «Слава России! Слава Москве!»

НЕСМОТРЯ на громкое название, к политике этот фестиваль имеет весьма опосредованное отношение. На нем не будет ни пафосных речей с трибун, ни громких лозунгов, кроме, пожалуй, одного, давшего название фестивалю. Зато ожидается много хороших металлических групп, в числе которых «Мастер», «Круиз», «Черный обелиск», «Э.С.Т.», «Пилигрим» и др. В отличие от других рок-фестов, «Слава России! Слава Москве!» - некоммерческий проект, и вход на него решено сделать бесплатным.

Организаторы рассчитывают, что их акция соберет не меньше 50 тыс. человек, и техническое оснащение площадки будет соответствовать статусу крупного фестиваля: 150 кВт звука, раздвижная сцена, которая поможет сократить перерывы между выступающими коллективами до 5 мин., и т.д. После выступления участ­ники шоу проведут возле сцены автограф-сессии для своих фанатов и сфотографируются с ними. Одним из хедлайнеров акции заявлен извест­ный рок-гитарист Дмитрий Четвергов, работавший со многими артистами - от Николая Носкова до Алсу. На сегодняшний день Дмитрий Четвергов является самым востребованным концертирующим и студийным музыкантом, а для шоу он подготовил особую программу - «музыкальные дуэли» с молодыми виртуозами гитарной музыки.

Ведущим фестиваля станет популярный ви-джей Кирилл Кальян. «Слава России!» даст шансы «засветиться» и молодым исполнителям. Семь коллективов, среди которых «Дом ветров», «Харизма», «АнЖ», Butterfly Temple и др., будут играть на сцене с 11 ч. утра. И пусть зрителей в это время будет еще немного, «разогрев» тоже не останется незамеченным. К тому же - редкий случай - организаторы обещали не запрещать продажу пива на концерте, что для современных рок-фестивалей довольно смелый шаг. Разумеется, напитки будут в жестяных банках, а не в пластиковых бутылках, а за порядком будут следить милиционеры и бойцы ЧОП - ну уж без этого никуда!