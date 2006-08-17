Диск недели: «Моральный кодекс» – «мхат. 30.Июнь.05»
(Dvd, «Мазай коммюникейшн»)
№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Нет нужды напоминать о высочайшем профессионализме музыкантов - от гитариста Николая Девлет-Кильдеева и чернокожего барабанщика Зака Салливана до Сергея Мазаева, мгновенно превращающегося из вальяжного вокалиста в виртуозного саксофониста. Эталонная сыгранность «Морального кодекса» подчеркивается идеальным звуком - концертный драйв ничуть не противоречит выверенности, которой иные составы не в состоянии добиться и в студии. Каждая инструментальная партия, каждый звук, каждая нота здесь абсолютно на месте и способны доставить удовольствие и тонким ценителям, и начинающим меломанам. И куда только девалась холодная рафинированность, в которой подчас обвиняют «Кодекс»?
Полному погружению в искусство способствует также работа операторов, монтажеров и осветителей. «Моральный кодекс» обошелся без громоздких декораций, но тяжеловесные театральные портьеры, подсвечиваемые разными цветами, оказались лучшим антуражем. Еще одна удача - монтаж: от клипового мелькания лиц в быстрых песнях к задумчивым долгим планам в медленных - режиссер Андрея Болтенко не дает зрителю скучать, поскольку не впадает в грех однообразия. Для тех, кому двух дюжин песен в концертном исполнении окажется недостаточно, на диске приготовлены бонусы: два видеоклипа и «театрализованные» интервью «Мумий Тролля», Ирины Хакамады и Федора Бондарчука, посвященные «Моральному кодексу».
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