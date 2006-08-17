Если звезды зажигают…

А КАК быть тем новичкам, которые не хотят плясать под чужую дудку, но мечтают познакомить мир со своим творчеством? Им, конечно, тоже придется заключать контракты и подстраиваться под реалии шоу-бизнеса, но у настоящих талантов всегда будет преимущество. Дело в том, что при кажущемся перепроизводстве звезд на эстраде имеется жуткий дефицит интересных голосов, красивых мелодий и нетривиальных идей. Словом, музыкант, способный представить сильный материал, вряд ли останется незамеченным.

Какой же дорогой к успеху шли нынешние звезды? Рассмотрим на примере тех, что засияли на отечественном музыкальном небосклоне не так давно.

«Уматурман»

БРАТЬЯ Кристовские перепробовали в родном Нижнем Новгороде множество профессий и сменили несколько музыкальных проектов. Группа, правопреемницей которой стала «Уматурман», носила потустороннее название «Не нашего мира» и даже засветилась на одном из сборников со стебной песней «Тайд». Попутно братья бомбардировали демо-дисками звукозаписывающие компании, пока в одной из них не расслышали получше их душевные и остроумные произведения. Группу пригласили в Москву, переименовали, запустили на ТВ клипы - и теперь «Ума­турман» настолько занята работой на корпоративных вечеринках, что у нее почти нет времени сочинять новые интересные песни.

«Братья Грим»

ТОЖЕ братья и тоже с Волги. Музыка самарских близнецов с весьма нестандартной для рок-звезд внешностью приглянулась продюсеру Леониду Бурлакову, который в прошлом приложил руку к раскрутке «Мумий Тролля» и Земфиры. Бурлаков убедил себя и «Братьев Грим», что те несколько симпатичных песен, которые им удалось сочинить, откроют новую страницу в истории если не мировой, то отечественной музыки. Некоторая часть публики тоже в это поверила.

«Город 312»

ИЗВЕСТНЫЕ в Киргизии музыканты (312 - телефонный код Бишкека) решительно расстались со звездным статусом и переехали в Москву, где их никто не ждал. Сначала им пришлось жить всем вместе в одной съемной квартире и соглашаться на выступления в малопрестижных клубах. Трудности только сплотили артистов, которые даже авторские отчисления делят строго поровну. Крутить песню «Останусь» поначалу отказывались почти все радиостанции, в том числе те, которые сегодня передают ее каждый час. Но затем композиция попала в саунд­трек «Дневного дозора», а «Вне зоны доступа» прозвучала в фильме «Питер FM», и коллектив, подписав контракт с солидным лейблом, стал одной из самых востребованных команд.

Серега

БЕЛОРУССКИЙ парнишка верил в себя и искал способы самореализации - работал с местными группами, какое-то время жил в Европе, сочинял рэп. «Фишка» была найдена, когда Сергей Пархоменко придумал псевдоним «Серега» и жанр «спортивные частушки»: быструю читку и сочетание хип-хоп-культуры с блатняком и фолком отметила и московская фирма, выпустившая альбом Сереги. Народу больше всего понравилась залихватский «Черный бумер», благодаря которому артист очень скоро купил себе аналогичную машину и в следующем диске ушел в сторону припонтованного гангста-рэпа.

Лера Массква

ДЕВОЧКА-тинейджер из Но­вого Уренгоя сочинила почти целый альбом хитовых песен и, не закончив школу, отправилась покорять Москву. Судьбоносная встреча с продюсером произошла в караоке-клубе: Лера уверяет, что искала его там сознательно, считая, что продюсеры должны толпами посещать подобные места в надежде встретить талантливого вокалиста. Сейчас Лера работает над второй пластинкой и надеется написать для нее песни не хуже, чем «7 этаж» и «SMS-ная любовь».

«Фактор-2»

РОДИТЕЛИ участников дуэта эмигрировали в Германию. Владимир Панченко и Илья Подстрелов явно не собирались становиться звездами российской поп-сцены и послали в Москву свои песни без особых претензий на раскрутку. Композиции были изданы, и выяснилось, что провинция сходит с ума от их, мягко говоря, незатейливых текстов и мелодий, напоминающих песни группы «Руки вверх!» Лидер последних Сергей Жуков стал продюсером «Фактора-2» и вызвал их в Россию. Теперь они катаются по огромной стране с гастролями, а публика обеспечивает им ре­кордные тиражи альбомов.