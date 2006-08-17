//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Если звезды зажигают…

Разберемся, кому это нужно

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Если звезды зажигают…
Лера Массква из Нового Уренгоя
А КАК быть тем новичкам, которые не хотят плясать под чужую дудку, но мечтают познакомить мир со своим творчеством? Им, конечно, тоже придется заключать контракты и подстраиваться под реалии шоу-бизнеса, но у настоящих талантов всегда будет преимущество. Дело в том, что при кажущемся перепроизводстве звезд на эстраде имеется жуткий дефицит интересных голосов, красивых мелодий и нетривиальных идей. Словом, музыкант, способный представить сильный материал, вряд ли останется незамеченным.

Какой же дорогой к успеху шли нынешние звезды? Рассмотрим на примере тех, что засияли на отечественном музыкальном небосклоне не так давно.

«Уматурман»

БРАТЬЯ Кристовские перепробовали в родном Нижнем Новгороде множество профессий и сменили несколько музыкальных проектов. Группа, правопреемницей которой стала «Уматурман», носила потустороннее название «Не нашего мира» и даже засветилась на одном из сборников со стебной песней «Тайд». Попутно братья бомбардировали демо-дисками звукозаписывающие компании, пока в одной из них не расслышали получше их душевные и остроумные произведения. Группу пригласили в Москву, переименовали, запустили на ТВ клипы - и теперь «Ума­турман» настолько занята работой на корпоративных вечеринках, что у нее почти нет времени сочинять новые интересные песни.

«Братья Грим»

ТОЖЕ братья и тоже с Волги. Музыка самарских близнецов с весьма нестандартной для рок-звезд внешностью приглянулась продюсеру Леониду Бурлакову, который в прошлом приложил руку к раскрутке «Мумий Тролля» и Земфиры. Бурлаков убедил себя и «Братьев Грим», что те несколько симпатичных песен, которые им удалось сочинить, откроют новую страницу в истории если не мировой, то отечественной музыки. Некоторая часть публики тоже в это поверила.

«Город 312»

ИЗВЕСТНЫЕ в Киргизии музыканты (312 - телефонный код Бишкека) решительно расстались со звездным статусом и переехали в Москву, где их никто не ждал. Сначала им пришлось жить всем вместе в одной съемной квартире и соглашаться на выступления в малопрестижных клубах. Трудности только сплотили артистов, которые даже авторские отчисления делят строго поровну. Крутить песню «Останусь» поначалу отказывались почти все радиостанции, в том числе те, которые сегодня передают ее каждый час. Но затем композиция попала в саунд­трек «Дневного дозора», а «Вне зоны доступа» прозвучала в фильме «Питер FM», и коллектив, подписав контракт с солидным лейблом, стал одной из самых востребованных команд.

Серега

БЕЛОРУССКИЙ парнишка верил в себя и искал способы самореализации - работал с местными группами, какое-то время жил в Европе, сочинял рэп. «Фишка» была найдена, когда Сергей Пархоменко придумал псевдоним «Серега» и жанр «спортивные частушки»: быструю читку и сочетание хип-хоп-культуры с блатняком и фолком отметила и московская фирма, выпустившая альбом Сереги. Народу больше всего понравилась залихватский «Черный бумер», благодаря которому артист очень скоро купил себе аналогичную машину и в следующем диске ушел в сторону припонтованного гангста-рэпа.

Лера Массква

ДЕВОЧКА-тинейджер из Но­вого Уренгоя сочинила почти целый альбом хитовых песен и, не закончив школу, отправилась покорять Москву. Судьбоносная встреча с продюсером произошла в караоке-клубе: Лера уверяет, что искала его там сознательно, считая, что продюсеры должны толпами посещать подобные места в надежде встретить талантливого вокалиста. Сейчас Лера работает над второй пластинкой и надеется написать для нее песни не хуже, чем «7 этаж» и «SMS-ная любовь».

«Фактор-2»

РОДИТЕЛИ участников дуэта эмигрировали в Германию. Владимир Панченко и Илья Подстрелов явно не собирались становиться звездами российской поп-сцены и послали в Москву свои песни без особых претензий на раскрутку. Композиции были изданы, и выяснилось, что провинция сходит с ума от их, мягко говоря, незатейливых текстов и мелодий, напоминающих песни группы «Руки вверх!» Лидер последних Сергей Жуков стал продюсером «Фактора-2» и вызвал их в Россию. Теперь они катаются по огромной стране с гастролями, а публика обеспечивает им ре­кордные тиражи альбомов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Происшествия

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стало известно о пожаре, вспыхнувшем в центре Москвы. Информацию о возгорании ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники МЧС, которые получили новость об инциденте.

//Общество

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Горящие леса Сибири никого не оставляют равнодушными. Известная журналист Божена Рынска считает, что сибирские пожары тушить не нужно, наоборот сжечь все и продать китайцам

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines в субботу, 3 августа, вернулся в аэропорт Бишкека Манас из-за ЧП на борту. Согласно последней информации, во время полета скончался полуторамесячный ребенок.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

Под Владимиром в результате взрыва газа обрушилась стена между тремя квартирами в жилом доме. Согласно последней информации источников, инцидент произошел сегодня в населенном пункте Приозерный.

//В мире

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.

//Происшествия

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы ликвидировано. Ранее сегодня сообщалось, что пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

//Общество

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Стало известно, какие российские регионы стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами. В прошлом году вышеуказанный диагноз был официально поставлен 59,1 тыс. человек.

//В мире

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Суд в Киеве обязал инициировать уголовное делопроизводство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании избирательному праву. Конфликт на этой почве как раз и возник между Зеленским и Парубием.

//Общество

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в субботу подверг критике работу муниципальных властей Иркутской области по ликвидации паводка и решению жилищных вопросов граждан, пострадавших из-за данного явления.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Утром в субботу, 3 августа, стало известно, что крупный пожар в здании, расположенном в центре Москвы, удалось локализовать. Согласно последней информации, речь идет о доме старой постройки.

//Общество

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

Актриса, мать пятерых детей Мария Порошина поделилась с поклонниками ярким снимком. Многие подчеркнули, что на новой фотографии артистка выглядит невероятно счастливой и даже "влюбленной".

//В мире

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

Скала обрушилась на пляж в Калифорнии, трое погибших

На популярный пляж, расположенный на юге Калифорнии, обрушилась скала. Согласно последней информации местных властей, в результате случившегося погибли три человека, а пострадали еще двое.

//Происшествия

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный

При обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании, расположенном в центре Москвы, пострадал пожарный. Об этом утром в субботу, 3 августа, сообщил представитель экстренных служб столицы.

//В мире

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

В СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II наняла для герцогини Меган наставницу. Согласно некоторым данным, главе семьи монархов не нравится поведение супруги принца Гарри.

//В мире

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины

Стало известно, какую зарплату получает действующий президент Украины Владимира Зеленский. Согласно последней информации, политику платят такую же сумму, как и его предшественнику Петру Порошенко.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры