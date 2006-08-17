Жизнь телевидения

с этой недели канал начинает вещание на час раньше. Любители вставать с петухами теперь с 5 утра смогут наслаждаться увлекательными сюжетами «Доброго утра».

ТВЦ: отныне каждую субботу здесь будет выходить юмористическая программа «Вечерний квартал». Ее создатели обещают «свежие лица и непохожий на других телеюмор», что-то среднее между Петросяном и КВН. На сцене 8 ведущих - семь мужчин и одна девушка из украинской «Студии «Квартал 95». Они уже прославились тем, что приложили руку к созданию таких телепроектов, как «За двумя зайцами» и «Кушать подано». Гости новой программы - звезды эстрады, кино и ТВ - совершенно наглым образом никак не информируются о том, что будет с ними там происходить, и потому становятся жертвами розыгрышей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: с октября пятый петербургский канал вновь становится общероссийским. Его программы станут еще разнообразнее. Уже запланированы съемки новой передачи о здоровье «Наболевший вопрос». Вести ее будет звезда кино Татьяна Друбич. Первый выпуск посвящен проблеме суррогатного материнства. В студию приглашены врачи, представители церкви и дет­ских домов, а также «звезды», воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей. Передача будет еженедельной, последующие выпуски поднимут темы врачебных ошибок, ВИЧ-заболеваний и другие наболевшие вопросы.