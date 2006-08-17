Личное время
№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Сергей БЕЗНОГОВ ]
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ Елена Ищеева очень горда тем, что снялась в новом рекламном ролике фирмы Garnier. Третий сезон подряд фирма заключает с ней контракт, что является беспрецедентным случаем. «Я чувствовала себя как на съемочной площадке настоящего фильма. Со мной работали английский режиссер и личный стилист королевы Иордании - Рании».
РЕЖИССЕР Георгий Данелия признается, что ему страшновато смотреть картину «Кин-Дза-Дза», потому что многое из предсказанного сбывается. 20 лет назад на Мосфильм мешками приходили письма: «Как не стыдно режиссеру морочить народу голову! Куда смотрит правительство?» А потом словечко «ку» стало самым что ни на есть любимым народным. В момент съемок умер Брежнев и даже Генеральным секретарем стал К.У. Черненко. (18 августа Первый канал отмечает юбилей культового фильма.)
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