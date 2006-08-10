Концерт года: Мадонна (Воробьевы горы, 11 сентября)

МАДОННА Луи­за Ве­роника Чикконе все-таки едет в Москву с концертом!Билетов будет отпечатано всего около 40 тысяч. Кстати, и цены на билеты, учитывая масштаб события, оказались не такими страшными, как предполагалось. В ЕвропеКак рассказали организаторы, московские цены «на Мадонну» начинаются от полутора тысяч «деревянных» - во столько обойдется место в стоящем танцполе. «Сидячий» билет на специально построенные U‑образные трибуны будет стоить от

Что мы получим за эти деньги? Полноценную программу, которую уже видели и о которой спорили Америка и Европа. Московский концерт (на разогреве выступит хорошо известный у нас британский DJ Пол Окенфолд) завершит европейскую часть «Confessions Tour». После пражского выступления 7 сентября 57 трейлеров со звуковым и сценическим оборудованием возьмут курс на столицу России.

Мадонна давно мечтала спеть в Москве. Ее нынешнее шоу - захватывающая ретроспектива блистательной и провокационной карьеры г-жи Чикконе. Мадонна, ныне верная жена Гая Ритчи, мать двоих детей и пропагандистка каббалы, не стесняется ни остроконечных бюстгальтеров, ни альбома откровенных фотографий, ни поцелуев с Бритни Спирс, ни заигрываний с дэнс-культурой - все эти «этапы большого пути» так или иначе нашли свое отражение в программе тура-2006.

Будут на сцене и кровать, и крест, и невероятные для 48-летней женщины танцевально-акробатические па, которые почему-то совершенно не мешают ей петь вживую. Концерт Мадонны - это еще и стандарт качества, к которому должен стремиться каждый музыкант и каждый «режиссер массовых представлений».