Концерт года: Мадонна (Воробьевы горы, 11 сентября)
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Что мы получим за эти деньги? Полноценную программу, которую уже видели и о которой спорили Америка и Европа. Московский концерт (на разогреве выступит хорошо известный у нас британский DJ Пол Окенфолд) завершит европейскую часть «Confessions Tour». После пражского выступления 7 сентября 57 трейлеров со звуковым и сценическим оборудованием возьмут курс на столицу России.
Мадонна давно мечтала спеть в Москве. Ее нынешнее шоу - захватывающая ретроспектива блистательной и провокационной карьеры г-жи Чикконе. Мадонна, ныне верная жена Гая Ритчи, мать двоих детей и пропагандистка каббалы, не стесняется ни остроконечных бюстгальтеров, ни альбома откровенных фотографий, ни поцелуев с Бритни Спирс, ни заигрываний с дэнс-культурой - все эти «этапы большого пути» так или иначе нашли свое отражение в программе тура-2006.
Будут на сцене и кровать, и крест, и невероятные для 48-летней женщины танцевально-акробатические па, которые почему-то совершенно не мешают ей петь вживую. Концерт Мадонны - это еще и стандарт качества, к которому должен стремиться каждый музыкант и каждый «режиссер массовых представлений».
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