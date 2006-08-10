Альбом недели: «Ночные снайперы» – «Koshika» (Real Records)
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Без вышеприведенной предыстории содержание альбома выглядело бы крайне загадочным. Всего шесть треков плюс три бонуса - то ли усеченный «the best», то ли макси-сингл, на который почему-то вставили много старинных хитов. Кроме того, в российскую версию не вошла та самая интернациональная «Симаута», поэтому о Японии в звучании альбома ничто не напоминает. Однако, зная историю создания пластинки, начинаешь более внимательно прислушиваться к саунду знакомых и давно любимых песен «31-я весна», «Катастрофически», «Актриса», «Куба» и т.д. В японских студиях «снайперские» хиты были записаны заново и прозвучали более жестко, что, несомненно, пошло им на пользу. Так что благодаря культурному обмену между Миядзавой и Арбениной поклонники «Ночных снайперов» негаданно получили сборник «Greatest Hits» в обновленном виде. И претензия у них может быть только одна: а почему так мало?
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