Альбом недели: «Ночные снайперы» – «Koshika» (Real Records)

«КОШИКА» - это японское произношение название песни«Кошка», которая отчего-то очень полюбилась дальневосточным слушателям. «Кошику» перепел популярный японский исполнительа «Ночные снайперы» в ответ исполнили песню Миядзавы «Симаута». Дружба народов в конце концов привела Арбенину в Японию, где был записан и выпущен сборник «снайперских» песен. Спустя год он переиздан и в России.

Без вышеприведенной предыстории содержание альбома выглядело бы крайне загадочным. Всего шесть треков плюс три бонуса - то ли усеченный «the best», то ли макси-сингл, на который почему-то вставили много старинных хитов. Кроме того, в российскую версию не вошла та самая интернациональная «Симаута», поэтому о Японии в звучании альбома ничто не напоминает. Однако, зная историю создания пластинки, начинаешь более внимательно прислушиваться к саунду знакомых и давно любимых песен «31-я весна», «Катастрофически», «Актриса», «Куба» и т.д. В японских студиях «снайперские» хиты были записаны заново и прозвучали более жестко, что, несомненно, пошло им на пользу. Так что благодаря культурному обмену между Миядзавой и Арбениной поклонники «Ночных снайперов» негаданно получили сборник «Greatest Hits» в обновленном виде. И претензия у них может быть только одна: а почему так мало?