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Путь к славе

Как зажигаются звезды на Западе

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Максим ЖАРОВ, InterMedia ]

Путь к славе
Мэрайя Кери, начавшая петь в 4 года, поначалу никого не заинтересовала, фото REUTERS
ДАЛЕКО за примерами ходить не надо - взять ту же Мэрайю Кери. Хотя музыкальные способности девочке из Лонг-Айленда передались по наследству от ее матери - ирландской оперной певицы и педагога по вокалу, - этот факт не сыграл существенной роли. Даже после того как Мэрайя, начавшая петь в 4 года и уже в 17 лет сочинявшая песни, решилась после школы начать музыкальную карьеру, она никого не заинтересовала. На первых порах она была вынуждена работать официанткой в ресторане быстрого питания, пока не познакомилась с клавишником Беном Маргулисом, с которым стала писать песни на продажу и который нашел ей место студийной бэк-вокалистки у звезды танцевальной музыки 80-х Бренды Кей Старр. Именно эта певица на одной из вечеринок передала шефу фирмы Columbia Records Томми Моттоле кассету с записями песен Мэрайи. Продюсера поразил талант молодой поп-исполнительницы, и он подписал с ней контракт сначала на выпуск дебютного альбома, а потом и брачный - в 1993 году.

Подобная история произошла и с другой известной певицей - Селин Дион. Она была самой младшей из четырнадцати детей в рабочей семье из небольшой канад­ской деревни Шарлеман, где очень любили музыку. Родители будущей звезды содержали небольшой ресторан, где у детей была возможность демонст­рировать публике свои музыкальные таланты под аккомпанемент отцов­ского аккордеона и материн­ской скрипки. Там Селин и дебютировала в возрасте пяти лет, а когда ей исполнилось двенадцать, она сочинила свою первую песню. Потом она с помощью матери и брата записала демонст­рационную кассету, которую отправила популярной француз­ской певице Жаннет Рено. Волей случая эта запись попала в руки продюсера Рене Анджелила, выходца из Ливана, за которого Селин Дион и вышла замуж в 2000 году. Нельзя не упомянуть, что победа в конкурсе песни «Евровидение» (1988), к которой безрезультатно стремились наши Алла Пугачева и Филипп Киркоров, Селин Дион не дала ровным счетом ничего. В Дублине она выступила от Швейцарии, спев песню французского автора перед 600-миллионной аудиторией, и победила, но по-преж­нему осталась неизвестной. Но стоило ей спеть нетленку в фильме «Титаник» (1997), как к ней пришла долгожданная слава.

Удачный брак сделал из неизвестной певицы Шер суперзвезду. Она родилась в Калифорнии в бедной актерской семье и никогда не помышляла о музыке. У Шэрелин Саркисян было трудное детство с восемью отчимами, поэтому в 16 лет она сбежала в Лос-Анджелес, где, чтобы оплачивать уроки актер­ского мастерства, ей пришлось работать в ресторане с подносом и тряпкой в руках. Счастливый случай в 1963 г. свел молодую артистку с продюсером и автором песен Сонни Боно, который предложил ей совместную работу, а заодно - руку и сердце...

Но далеко не все звезды так легко добивались славы. Американская группа Aerosmith только после двух лет игры по клубам Нью-Йорка сумела подписать свой первый контракт на запись дебютного альбома. А норвежская команда A-Ha пять лет без особого успеха играла у себя на родине, прежде чем решилась отправиться в Лондон и попробовать себя на международной сцене, начав петь по-английски. Элис Купер несколько лет бе­зуспешно играл в клубах Лос-Анджелеса, что принесло ему и его коллективу лишь славу самого плохого бэнда города. Как ни странно, но именно за это на них обратил внимание Фрэнк Заппа, на своем лейбле выпустивший два первых альбома Купера, которые принесли ему убытки в 100 000 долларов. Тогда Элис со своими ребятами переехал в Детройт, где музыканты жили впятером в одномест­ном номере, пока наконец не выпустили первый успешный диск «Love It To Death».

Многие известные музыканты до того, как стать звездами, имели весьма экзотические профессии. Так, Адриано Челентано, родившегося в бедной фермерской семье, музыка вообще не интересовала, поэтому он пошел работать к своему дяде в мастерскую по ремонту часов. Челентано, скорее всего, стал бы отличным часовщиком, если бы однажды не сыграл в любительском водевиле, буквально очаровав публику, изображая модного тогда певца Луиса Прима. Хулио Иглесиас был вратарем футбольной команды. Футболистом был и британ­ский певец Род Стюарт. Есть и более экзотические профессии, которыми занимались звезды: Эрик Клэптон был стеклодувом, Джо Кокер - газовым монтером, вокалист Erasure Энди Белл - мясником, Глория Гейнор - бухгалтером, рэппер Айс Кьюб - архитектором, Том Джонс - грузчиком, Элтон Джон - тапером.

Но каким бы ни был путь к славе вышеназванных музыкантов - сложным или легким - они своего добились и могут этим гордиться.

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