Бумажные сенсации

ГЛЕБ Пьяных:

– Это название придумал я, и меня поддержали. Но потом с чьей-то легкой руки в эфир все-таки пошла передача с названием «Программа Максимум». Что мы успели за год? Сняли огромное количество сюжетов. Есть такие сюжеты, которыми мы гордимся, но есть и такие, за которые нам стыдно. Есть просто неудачные сюжеты. Их тоже много. Но за этот год против нас не было ни одного иска. Да, угрожали, да, звонили, предлагали деньги, предлагали заманчивые темы в обмен на… Но у нас не вышло ни одного проплаченного сюжета! Репутация стоит дороже.

Вне всякого сомнения – удачный сюжет о том, как Владимир Вольфович Жириновский нашел в Израиле своего батюшку-агронома. В этих поисках лидеру ЛДПР активно помогали наши репортеры – могилу нашли, а еще обнаружили в Израиле кузена Владимира Вольфовича – Ицхака. Дру­гие сенсационные работы – сюжет о развале космодрома Байконур (после которого все забегали и засуетились), рассказ об издевательствах над детишками в российских дет­ских домах и конечно же сюжет о метро и драных вагонах. После выхода программы в эфир вагоны в метро срочно поменяли на новенькие… Честно признаюсь, некоторые свои сюжеты мы берем из газет.