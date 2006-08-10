Настоящая Лолита

- Сразу оговорюсь. Есть, наверное, артистки, которых народ любит безоговорочно. Я отношусь к тем, кого либо очень любят, либо терпеть не могут.

- Откуда эта неуемная энергия?

- Трудоголизм в крови. Я не представляю, что делать дома больше суток. Не нахожу себя. Приезжаю на дачу - поцелую ребенка и тут же беру сенокосилку, начинаю косить. Потом что-то подрежу, потом выйду за ворота, у соседей подправлю...

- И зачем это?

- Как там в песне... «привыкли руки к топору». В общем, если не одна работа, то другая должна быть в моей жизни. Иначе скучно. Я с ума схожу.

- Ты не собираешься сделать из дочки артистку?

- Нет, и хочу, чтобы все родители знали - это очень тяжелая профессия, требующая устойчивой, зрелой психики. Для начала ваш ребенок лет с 16 должен попахать года четыре в каком-нибудь высшем учебном заведении. Актерское мастерство, азы вокала, что угодно. Я как раз за то, чтобы на сцену приходили люди с хорошим актерским образованием. Не спешите на «фабрики звезд», не торопитесь ломать психику.

- С мужем ты развелась?

- Это как-то все непонятно. Мы ведь и до женитьбы были два взрослых человека, привыкшие жить порознь. Мы два абсолютных холостяка. Он до этого два года жил абсолютно один, а я - четыре.

- А что, по-твоему, холостяцкая жизнь?

- Это - придти домой, залезть в холодильник, схватить кусок чего-то... Я одно время так сроднилась с этой жизнью, что, покупая себе какую-нибудь дорогую сумочку, приговаривала: «Как я люблю свою кредитную карточ­ку. Она лучше любого мужа, потому что исправно платит». И мне, честно, было так хорошо, что когда он сделал мне предложение, я подумала: «Для новизны жизни нужно согласиться».

- Тебя в жизни часто обижали?

- За 40 лет жизни, из них двадцать в шоу-бизнесе, я прошла все - и обиды, и непонимание, слезы-истерики по поводу того, что о тебе написали плохо.

- То есть ты прямо рыдала?

- Конечно. А теперь... нормальная, взрослая жизнь. Чего обижаться на тех, кто на тебе зарабатывает. Да ради бога.

- Ты хорошо выглядишь. Ведешь правильный образ жизни?

- Нет, это генетика. Моей маме 62 - и ни одной пластической операции. Никто не верит, что ей столько и нет пластики. Это просто генетика. У меня такая же бабушка, которая в свои 65 выглядела на 48. Как статуэточка.

- Псевдоним «Лолита» ты взяла в известные времена. Он теперь не мешает?

- Нет, меня Лолитой назвала мама в 1963 г. в городе Мукачево, который, в прин­ципе, до сих пор принадлежит мадьярам, венграм - это такой уголок бывшей Австро-Венгрии. Каждая вторая девочка в тамошнем роддоме была Лолитой от рождения. Другого имени у меня нет. Есть имя, которое я получила при крещении. В своей взрослой жизни я сама себя крестила в 25 лет. Это имя говорить нельзя. Это имя меня защищает, но Лолита - мое настоящее имя. И еще раз говорю спасибо маме.

- Лолочка, каких успехов на эстраде и на ТВ ты еще хочешь добиться?

- Хочу, чтобы по-прежнему меня любили одни и безумно ненавидели другие. Это будет означать, что я живая, что я по-прежнему отличаюсь от всех. И самое главное - я хочу остаться такой, какая есть. Меня не с кем сравнивать. Я стою особняком. Я существую в абсолютно отдельном мире, в который затягиваю своих зрителей. Поверьте, кто попал в мой мир - будет счастлив. Я плохому не учу, что бы обо мне ни писали.