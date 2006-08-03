Диск недели: Дима Билан – «Время-река»

ПРЕДСТАВЛЯЮ, что произошло бы с Димой Биланом после второго места на «Евровидении-2006», если бы его продюсер Юрий Айзеншпис был жив. Обскакавшие Диму финские монстры Lordi, побросав страшные маски на пол, в ужасе помчались бы прочь от гнева Юрия Шмильевича, а прикормленная им «музыкальная» пресса посвящала бы целые развороты славословиям в адрес «величайшего артиста современности» Димы Билана.

Выпуск нового альбома в обстановке хорошо срежиссированной народной любви стал бы делом необязательным... Ны­нешний менеджмент Билана ведет дела более грамотно - журналистов не запугивает и на волне действительно огромного успеха на «Евровидении» вовремя выпускает на рынок свежую пластинку. Интерес к Диме сейчас большой, и при столь благоприятном рекламном фоне можно было не особенно утруждаться подбором песен для диска - с прилавков смели бы и компиляцию из старых композиций, усиленных конкурсной «Never Let You Go». Однако надо отдать должное исполнителю и его продюсерам - они без дураков выпустили альбом новых песен, причем постарались обойтись без проходных вещей.

Вообще, несмотря на второе место на «Евровидении», свой потенциал Дима еще далеко не реализовал. Он держит планку качества, но сегодня она установлена не на максимальных высотах - не считать же таковыми нынешнюю исполняемую Димой смесь европопа и r&b. Большинство песен новой пластинки и при условии горячих ротаций может стать хитами, однако с первого прослушивания цепляют разве что «Стань для меня», «Время-река» и «Я умираю от любви». Есть ощущение, что для подлинного прорыва Билану требуется нечто большее, чем ужимки на сцене, фотографирование в голом виде для буклета и даже песня «Never Let You Go». Подождем, найдется ли это нечто.

Кстати, и новый альбом «Время-река» (GALA RECORDS) для многих слушателей превратится в терпеливое ожидание той самой «евровиденной» композиции, которая следует в трек-листе самой последней. Если вы приобрели эту пластинку только ради нее, то не забудьте послушать и предпоследнюю: это русскоязычная версия (под названием «Так устроен этот мир») главного на сегодняшний день билановского хита. Звучит это, мягко говоря, непривычно и с английским текстом по смыслу не совпадает. Но занятно наблюдать хотя бы уже за тем, как авторам удалось вписать в заданный размер русские слова.