Концерт недели: «Нашествие-2006»

ПОЯВЛЕНИЕ конкурирующего фестиваля должно пойти на пользу. Прошедший двумя неделями раньше на месте двух предыдущих «Нашествий» фестивальне вызвал большого зрительского ажиотажа. Но все же заставилвнимательнее отнестись к организации шоу. «Эммаус» собрал на поле под Тверью всего 15 тыс. человек за два дня. Но главное, он показал: одной походной романтикой - природа, палатки, рок-н-ролл, свобода от родителей - публику уже не заманишь.

Нужны хотя бы минимальные блага цивилизации, и организаторы «Нашествия-2006» в придачу к красивому пейзажу между Окой и Ореховым озером сулят провести на поле водопровод, поставить умывальники и чуть ли не душевые кабинки. Кроме того, зрителям в очередной раз обещают, что с ОМОНом проведены беседы, и он не будет зверствовать.

Пора, наверное, сказать и о музыке. На фестивале будут постоянно работать три сцены. На Центральной за три дня выступят «Сплин», «Сурганова и оркестр», «ЧайФ», Brainstorm, «Алиса», «Океан Эльзы», «Калинов мост», «Ночные снайперы», «Кипелов», «Би-2», «Браво», «Ария», «Танцы минус», «Король и шут», «Пилот», «Ногу свело», «Знаки», «Мельница», Lumen, «Пикник», «Агата Кристи» и др. Знакомые все лица, не правда ли? Чтобы послушать их выступления, вовсе не обязательно пилить в соседний областной центр.

Однако фактор пресыщенности русским роком организаторы тоже учли. Во-первых, на Северной и Южной сценах будут играть менее раскрученные и неформатные для «Нашего радио» артисты. Среди них неленивый и любопытный зритель наверняка отыщет что-нибудь интересное (подскажем: прислушайтесь к группам «Небесная канцелярия», «Начало века», «Черный обелиск», «Элизиум», «Белый острог», Netslov, «И друг мой грузовик», «Фруктовый кефир», «Каберне Денев», «ГДР», 2H Company, «Небо здесь»...) Во-вторых, организаторы не стали по странной традиции последнего времени напускать туману и предлагать зрителю кота в мешке, намекая на несуществующих суперхедлайнеров. На сайте фестиваля можно познакомиться с подробной программой выступлений музыкантов с указанием времени выхода каждого на сцену. Значит, вы не пропустите ничего из того, ради чего стоило отправиться в Рязанскую область.