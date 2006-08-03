Приступить к исполнению

ГАСТРОЛИ - неотъемлемая составляющая трудовых будней артистов. Поэтому перемещаться из города в город они предпочитают с комфортом - в салонах бизнес-класса самолетов или в отдельных купе в поездах, преимущественно в СВ. Прибыв в конечный пункт, проходят к авто через VIP-залы.

Суперзвезды требуют подать автотранспорт прямо к трапу самолета. Причем Филипп Киркоров согласен перемещаться только на лимузинах, Валерий Леонтьев также предпочитает лимузины, но согласен сесть и в 600-й «мерседес», а Валерия дает принимающей стороне больше простора для фантазии, предлагая на выбор следующий список: Аudi 8, Volvo S 80, BMW 745 li, Lexus l 430, джип Land Cruiser (J120), Chrysler Town & Country III.

Большинство же музыкантов согласны на любой новый автомобиль представительского класса. Валерий Сюткин и его коллектив, к примеру, просят «три удобных легковых автомобиля со свободными багажниками». А Сергей Галанин и его «СерьГа» не брезгуют и отечественной автопродукцией, прописав в райдере строчку: «При возможности желательно предоставить один легковой автомобиль (класс не ниже ГАЗ-31029)». «Блестящие» же, которым на коллектив нужно 3 легковых автомобиля представительского класса либо 2 микроавтобуса, настаивают на том, что «все автомобили должны иметь одинаковые скоростные характеристики».

Временным домом для себя музыканты готовы считать номера в гостиницах не ниже 4-х звезд. Но при этом в одних коллективах существует жесткая иерархия. Тот же Киркоров, например, живет только в лучшем отеле города, а его коллектив - в другой гостинице. В некоторых райдерах четко оговорено проживание в соседних номерах. Музыканты «Аквариума», например, ценят общение друг с другом, поэтому настаивают на том, что «размеры одного из номеров «люкс» должны позволять собраться всей группе».

К гримеркам, как правило, требования стандартные: 1 или 2 комнаты на коллектив. Исключая, опять же, Филиппа Киркорова, у которого предусмотрена охрана под дверью, а также минимальный продуктовый набор: минеральная вода, сок, фрукты, бутерброды и проч.

А вот с алкоголем отношения складываются по-разному: «Би‑2» и «Сплин» заказывают коньяк, Сюткин и «СерьГа» предпочитают виски. Зато Киркоров, «ВИА Гра», «Блестящие», «Реф­лекс» прекрасно обходятся без горячительного, а Дима Билан заранее оговаривает полное отсутствие спиртного не только в гримерной комнате, но и в собст­венном гостиничном номере: «Наличие алкогольных напитков в номерах в мини-баре исключено - их быть не должно». Билан также явно любит поспать: вылетать на гастроли и обратно певец раньше 10 утра отказывается. А сразу по прибытии проявляет завидную рачительность, требуя у организаторов вернуть высланные ранее промоматериалы: «Предоставленная фотография и видеокассета должны быть возвращены по приезду артиста на гастроли».

Проводящие в гастрольных разъездах значительную часть своей жизни артисты не забывают упомянуть все имеющие для них значение детали. В некоторых райдерах оговаривается даже температура в помещении, где будет проходить концерт. Алла Пугачева отмечает, что «площадка должна иметь комнатную температуру за четырнадцать часов до выступления». «Би-2» более конкретны: «Температура воздуха на кон­цертной площадке проведения концертов исполнителя не должна быть ниже восемнадцати и не превышать двадцати пяти градусов». А «Дискотека Авария» морально настраивается на приезд в каждый конкретный город за две недели до концерта. Группа требует промоутера за 14 дней прислать фотографии номеров, где будут проживать музыканты, и даже снимки автобуса, на котором им предстоит перемещаться. Интерес «аварийцев» не праздный - сличив гостиничный интерьер на фото с реальным и обнаружив 10 отличий, «группа не будет заселяться и немедленно покинет город».

Больше всего нас порадовал райдер «Аквариума». Главные требования в нем указываются в следующем порядке: «1. Звук!!! 2. Выполнение всех остальных условий». И если качеством звука будут довольны и музыканты, и зрители, Борис Гребенщиков и Ко оставляют за собой право «изменить продолжительность концерта в сторону увеличения, в пределах 30 минут».