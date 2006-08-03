Тонна курятины за футбол в коробке

УНИКАЛЬНОЕ любительское состязание по настольному футболу знаменитости решили разыграть в Москве. Свои команды выставили известный путешественник и популярный телеведущийигроки из Германии и Грузии. До начала соревнования они трогательно беседовали за накрытыми столами. А господин Дроздов, пользуясь своим огромным позитивным опытом заядлого путешественника и острослова, посвящал всех собравшихся в тонкости игры.

Мы выяснили, что история настольного футбола началась с примитивной деревянной коробки, нескольких длинных прутов и богатого воображения. Игра, которую мы знаем как «настольный футбол», вероятно, зародилась в Германии в конце 20‑х - начале 30-х гг. ХХ века. Поговаривают, что параллельно «разработки» аналогичной игры в то же самое время велись и во Франции инженером компании «Ситроен». Но именно в Германии постоянно проходили чемпионаты по настольному футболу, и именно эту игру предпочитают дарить своим подрастающим чадам заботливые отцы. Связано это может быть с тем, что футбол - самая популярная игра в Германии. И раньше фактически каждая деревня в Германии имела свою футбольную команду.

Многие команды организовывали собственные клубы, где совместно праздновались победы или заливалась горечь поражений. Именно в одном из таких клубов и зародилась идея о создании игры, подражающей футболу. Игры, в которой могли бы участвовать все жители деревни - и мужчины, и старики, и женщины с детьми. Так называемое равноправие. И плотники радостно переквалифицировались в художников игрушки. Первоначально игра состояла из прямоугольной коробки с игровым полем из фанеры. Вместо фигур футболистов были бруски, вырезанные из дерева, которые прикреплялись к длинным деревянным прутам. Ворота закрывались снизу мешочками из ткани (своеобразные «лузы»), чтобы собирать забитые мячи.

Сейчас во многих странах созданы федерации настольного футбола, проводятся регулярные соревнования, столы для него выпускаются лучшими фирмами Италии и Франции, а фигурки игроков становятся предметом коллекционирования. Так, особую известность получили работы англий­ского мастера Тома Тейлора, который изготовил фигурки футболистов Дэвида Бекхэма, Тьерри Анри, Уэйна Руни на костылях, арбитра Пьерлуиджи Колина, и даже «стрикера» - человека, который во время спортивно-массовых мероприятий, преимущественно футбольных, выбегает на поле без одежды...

Но в Москве «стрикеров» не было, их место заняли обаятельные девушки, устроившие стриптиз понравившемуся игроку. Впрочем, мужчин, по нашим наблюдениям, было не оторвать от игры даже полуголым красоткам. Музыкант Петр Подгородецкий и кинопродюсер Александр Изотов лишь посмеивались, наблюдая за происходящим в зале. Гости же из Гвинеи-Бисау так привыкли к такому зрелищу у себя на родине, что экзотикой скорее сочли сам турнир. И не менее экзотично выглядит приз, за который борются «звезды» - одна тонна жареных куриных крылышек. В финал вышел бывший политик, а ныне бизнесмен Константин Боровой - чемпион Госдумы по настольному футболу далекого 1998-го.