Бомонд померился клюшками

ГОЛЬФ - особая индустрия. Это даже не столько спорт, это особая среда, особое респектабельное обустройство ландшафтов, особая культура поведения людей. В России пока всего два гольф-поля, а оборот средств вокруг всего, что с ними связано, достигает более 200 млн. долларов. В России гольф уже - идеология, возможность для среднего класса почувствовать свою сопричастность аристократическому образу жизни. Кроме того, гольф - это система взаимоотношений. Здесь многое решают не деньги, а репутация.

При этом гольф - очень простая игра: нужно клюшкой забить небольшой мячик в лунку наименьшим числом ударов. И так - 18 раз! Но правила этого вида спорта изложены на 50 страницах. Поскольку в гольф играют в разных уголках мира, при разных погодных условиях и других побочных факторах, правила должны трактовать абсолютно любую ситуацию. Что делать, если мячик попал в альбатроса? Что делать, если гольфист в припадке гнева сломал свой электромобиль? Можно ли снять носки и туфли, чтобы выбить мячик из ручья? Правилами гольфа ведает международный руководящий орган - Королевский и старинный гольф-клуб в шотландском городе Сент-Эндрюс. Настоящие игроки в гольф всегда имеют книжку с правилами под рукой и называют ее своим «единственным другом на поле».

Мы посетили россий­ский чемпионат BMW Golf Cup International. Из баварцев на поле был разве что глава представительства BMW в России Кристиан Кремер, который встречал гостей мероприятия. Из тех наших граждан, для кого гольф уже стал стилем жизни, присутст­вовали президент Diners Club Russia Наталья Рогова, пианист Денис Мацуев, модельер Андрей Шаров, депутат Александр Милявский, режиссер Андрей Житинкин, искусствовед Святослав Бэлза, двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский. На приеме во время ужина гости имели возможность обсудить последние события, похвастаться клюшками для гольфа и обмундированием и составить планы для будущих встреч. После торжественной части гости наслаждались просмотром коллекции ESCADA SPORT и концертом певицы Алены Свиридовой.