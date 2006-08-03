Бомонд померился клюшками
Правила этой игры, как друзей, не выбирают
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА, Анна АСТАХОВА ]
При этом гольф - очень простая игра: нужно клюшкой забить небольшой мячик в лунку наименьшим числом ударов. И так - 18 раз! Но правила этого вида спорта изложены на 50 страницах. Поскольку в гольф играют в разных уголках мира, при разных погодных условиях и других побочных факторах, правила должны трактовать абсолютно любую ситуацию. Что делать, если мячик попал в альбатроса? Что делать, если гольфист в припадке гнева сломал свой электромобиль? Можно ли снять носки и туфли, чтобы выбить мячик из ручья? Правилами гольфа ведает международный руководящий орган - Королевский и старинный гольф-клуб в шотландском городе Сент-Эндрюс. Настоящие игроки в гольф всегда имеют книжку с правилами под рукой и называют ее своим «единственным другом на поле».
Мы посетили российский чемпионат BMW Golf Cup International. Из баварцев на поле был разве что глава представительства BMW в России Кристиан Кремер, который встречал гостей мероприятия. Из тех наших граждан, для кого гольф уже стал стилем жизни, присутствовали президент Diners Club Russia Наталья Рогова, пианист Денис Мацуев, модельер Андрей Шаров, депутат Александр Милявский, режиссер Андрей Житинкин, искусствовед Святослав Бэлза, двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский. На приеме во время ужина гости имели возможность обсудить последние события, похвастаться клюшками для гольфа и обмундированием и составить планы для будущих встреч. После торжественной части гости наслаждались просмотром коллекции ESCADA SPORT и концертом певицы Алены Свиридовой.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес