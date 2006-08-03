Камерный Мазаев

КЛУБ «Джусто», одним из совладельцев которого является рестораторсын депутата и народного артиста РФ, известен в Москве как клуб-ресторан «для своих». Это, конечно, не означает, что, заглянув сюда в полдень с целью попробовать знаменитых калифорнийских роллов от(другой совладелец ресторана, считается, что его японская кухня - самая лучшая в Москве), гостя отправят обратно. Но вечером вход в «Джусто» - исключительно по системе face control. То есть либо у вас есть приглашение, либо автомобиль «роллс-ройс» с персональным водителем.

В общем, количество автомобилей марок «роллс-ройс», «бентли», «феррари» и им подобных на входе в клуб «Джусто», что по соседству с Третьяковской галереей, в тот вечер превышало все допустимые нормы. Это поклонники рок-музыканта Сергея Мазаева приехали отдохнуть и послушать концертное выступление своего кумира. В формате «строго для своих». Несмотря на исключительно камерный формат вечеринки, народу в клубе было достаточно много. Пока водители автомобилей сопровождения поджидали водителей спортивных автомобилей - своих работодателей - на улице, гости вечера угощались многочисленными алкогольными напитками. Их в этот вечер было какое-то бесчеловечное количество. Для желающих помимо коктейлей предлагалась еще и водка. А также - элегантные сигары, которые пользовались большим спросом, в том числе и у дам.

О гостях. Состав публики, замеченной нами в любви к Сергею Мазаеву, был довольно пестрым: эстрадный певец Николай Расторгуев, продюсер Игорь Матвиенко, совладельцы «Русской медиа­группы» Виталий Богданов и Сергей Кожевников, музыкант Богдан Титомир, телеведущий Петр Фадеев, многочисленные банкиры и владельцы небольших промышленных предприятий. На вечеринку заехала оказавшаяся по случаю в Москве топ-модель Наталья Водянова (была без супруга, виконта Джастина Портмана). Немного опоздал на выступление Сергея Мазаева губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин. При этом губернатор на вечеринке не задержался: высказал почтение музыканту и покинул клуб.

Почти с каждым гостем лично общался Андрей Кобзон, который в течение всего вечера поддерживал атмосферу домашнего и размеренного семейного вечера. Без «угара» и излишеств.