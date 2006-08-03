От наших сериалов коровы сходят с ума
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Сергей БЕЗНОГОВ ]
Истекающий потом артист Александр Семчев собрался изобразить, как «за 500 тыс. гульденов покупает луковицу черного тюльпана»... В этот момент одна из коров от жары и моря людей взбесилась, жутко напугав и Семчева и всех остальных. Правда, этого не видели жители славного Куткагура. По правилам, те, кто снимает в этом городе кино, не должны беспокоить местных жителей. На время съемок киношники обязаны предложить всем живущим по соседству со съемочной площадкой... переехать в гостиницу или сходить в ресторан. Естественно, не за свой счет.
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