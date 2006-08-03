От наших сериалов коровы сходят с ума

СТУДИЯ «Арт-базар» снимает 8-серийный «Арт-детектив» для телеканала «Россия». Съемки проходят в Чехии, недалеко от Праги в городке Куткагур. Здесь естественная «историческая площадка» для режиссеров всего мира. Улицы этого городка точно такие же, как в центре старой Праги. Все бы хорошо, но в июле здесь стояла страшная жара под 40 градусов! В самый ответственный момент собралась массовка в 100 человек. Привели стадо коров, овец, выпустили кур. Люди надели бархатные костюмы (в жару!).

Истекающий потом артист Александр Семчев собрался изобразить, как «за 500 тыс. гульденов покупает луковицу черного тюльпана»... В этот момент одна из коров от жары и моря людей взбесилась, жутко напугав и Семчева и всех остальных. Правда, этого не видели жители славного Куткагура. По правилам, те, кто снимает в этом городе кино, не должны беспокоить местных жителей. На время съемок киношники обязаны предложить всем живущим по соседству со съемочной площадкой... переехать в гостиницу или сходить в ресторан. Естественно, не за свой счет.