Телевидение попало в криминальную зависимость

ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ученых, для психического здоровья человеку необходимо каждую передачу на тему криминала и происшествий разбавлять десятком программ позитивного характера! Увы, так не получается - у зрителей очень быстро вырабатывается стойкая, почти наркотическая потребность смотреть криминал. Тем более что предлагается его на наших телеканалах в изобилии. По итогам минувшего телесезона криминальные хроники и сериалы вновь доминировали в рейтингах среди других передач. На «России», Первом и НТВ они составляли более 50% эфира!

С телесериалами на криминальную тематику, которые совершенно справедливо критиковал министр обороны Иванов после случая с рядовым Сычевым, все ясно. Они, утверждают продюсеры, и сейчас востребованы телезрителем, но уже вытесняются мелодрамами и комедиями. Другой вопрос - кому и зачем нужно такое изобилие криминальных программ?

Дело в том, что с момента своего возникновения эти программы помимо телезрителей обслуживают и собст­венно криминальный мир, и... тех, кто ему противостоит. Отдельные сюжеты в программах вроде «Вести. Дежурная часть», «Человек и закон», «Чрезвычайное происшествие», «Честный детектив» попросту заказываются силовыми структурами. Для «органов» это хороший способ «набрать очки», показать свою работу с положительной стороны. Но иные программы не гнушаются принимать сомнительные заказы и у представителей криминального мира! Бывший репортер одной из таких программ, по­просивший не называть своего имени, так объясняет положение вещей: «Программы, посвященные криминалу, - это целый рынок услуг! Подобные материалы - отличный способ давления на суд и другие инстанции. Иногда случалось так, что руководитель программы обозначал тему, а репортеры и журналисты, рискуя жизнью, выполняли задание!»

Что касается содержания, то здесь все ясно - чем страшнее «рассказка», тем выше рейтинг. Но немногие обращают внимание, что в большинстве подобных программ постоянно повторяется одна и та же фраза: «У задержанного нет регистрации». Что это, как не попытка оправдать в общем-то антиконституционный институт регистрации и создать четкий образ угрозы от людей без регистрации? И наконец, криминальные передачи - это прекрасный источник профессиональных новостей, как для матерых бандитов, так и для начинающих хулиганов - они обязательно учтут все ошибки своих менее расторопных, уже попавшихся коллег.