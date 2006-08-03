Красивой жить не запретишь

СО СТОРОНЫ деятельность Акопова выглядит более чем незамысловатой - фильмы выпекаются как пирожки. Правда, все, кто сам пек пирожки, знают, что двух одинаковых не бывает, и мастерство заключается в том, чтобы они не подгорели и чтобы вкусным был каждый. Настоящий шедевр, по Акопову, и должен производить впечатление незамысловатости - «Ромео и Джульетта» не сложная, по большому счету, вещь.

Сериал «Не родись красивой», сделанный на студии Акопова, в прессе и в профессиональных кругах называли то вершиной художественного творчества, то голой технологией. Акопов протестует. Он считает, что кино никогда не было ни частью искусства, ни частью технологии. Оно существует на стыке. Ни технология, ни творчество не могут быть в кино главными. Он также отметает обвинения в клонировании успешных американских и латиноамериканских форматов - копирования по кадрам не было. (Говорили, что главная героиня в «Не родись красивой» даже голову поворачивает так же, как ее предтеча в «Дурнушке Бетти».) Акопов не скрывает, что делает «римейки», но он берет только главную сюжетную линию и персонажей. Над сериалами он работает вместе с Columbia Pictures, а американцы ошибок не прощают.

Подгоревшие «пирожки» у Акопова случались. Он сам признает, что проект «Грехи отцов» не очень удался. Какие-то сериалы зрителями принимаются лучше, какие-то хуже. Успех не зависит лишь от одного фактора. В «Не родись красивой» очевидны достоинства сюжетной линии, проработаны персонажи, точны подбор актеров и режиссура. Впервые в истории нашего кино здесь осмыслили жизнь, скажем так, молодого бизнеса России, где работают аккуратные, причесанные менеджеры - юноши и девушки. Это оказалось интересно. Молодежи - потому, что это ее будущее. Старшему поколению - в сравнении с обстановкой «Служебного романа». Заслуга создателей сериала уже в том, что они определили эту тему как наиболее актуальную и злободневную для общества.



В домашней коллекции Акопова более 800 фильмов. Здесь все - от «Броненосца Потемкина» до самых последних лент. Акопов время от времени обязательно просматривает эту видеотеку. На вопрос: «Не собираетесь ли вы сами делать великое кино?» - он отвечает:

- Что значит «великое»? То, что я делаю, и есть великое. Раз людям нравится, значит, оно и есть великое. Совершенно не на потребу. Это ровно то, что я сегодня как человек хочу сказать. Это называется «Не родись красивой». Я хочу, чтобы мы с аудиторией могли обсудить, что есть сегодняшняя, современная Россия, или она же в ближайшем будущем.

Раньше кино было принято показывать в кинотеатрах. Потом появилось телевидение. Выяснилось, что кино может длиться не два, а пять или восемь часов. Потом выяснилось - даже 150 часов! Сделать его сложнее, чем на два часа. Но почему-то до сих пор кинорассказ продолжительностью в два часа может претендовать называться искусством, а кинороман в 150 часов - нет?!