Концерт недели: Эрик клэптон – в москве!

В 1970 г. Эрик Клэптон выпустил свой дебютный сольный альбом «Eric Clapton». До этого он уже успел поработать в группахи был признан не только лучшим рок-гитаристом своего поколения, но и одной из главных всемирных рок-звезд. Ему тогда было всего 25 лет. Но несмотря на несолидный возраст, он уже 5 лет носил прозвище «Бог». Второе прозвище -Клэптон приобрел благодаря своему пристрастию к блюзу.

В Москве Эрик Клэптон завершит европейский тур, который проводится легендой совместно с Robert Cray Band. Этот блюзовый квартет возглавляет старый друг Клэптона, 52-летний чернокожий американский гитарист Роберт Крей. Самому же Эрику будут аккомпанировать музыканты его собственной группы: гитарист Дойл Брамхолл-второй, басист Натан Ист, барабанщик Стив Гадд, перкуссионист Паулино де Коста и клавишник Дэвид Сансиус. Концерт пройдет в поддержку последнего альбома Клэптона «Back Home». После выступления в Москве музыкант действительно отправится домой в Лондон к супруге Мелии Макинери и трем дочерям, младшая из которых появилась на свет в начале прошлого года. Женился «Бог» 4 года назад.

Одно время Эрик работал с Джоном Ленноном в Plastic Ono Band, а Rolling Stones приглашали его посотрудничать после смерти Брайана Джонса в июле 1969 года. Покойный Джими Хендрикс был большим поклонником Клэптона и долго мечтал сыграть с ним - желание Джими осуществилось лишь за 4 года до его смерти.

Клэптона связывала крепкая дружба с Джорджем Харрисоном, умершим 5 лет назад. Настолько крепкая, что Харрисон предложил ему записать гитарное соло в своем хите «While My Guitar Gently Weeps». А Клэптон без ума влюбился в его жену Патти Бойд, о которой написал две красивых песни: «Layla» и «Wonderful Tonight». Сын Клэптона Конор, родившийся от романа с Лори дель Санто, трагически погиб, упав из окна 56-го этажа. Убитый горем артист написал одну из своих самых красивых песен «Tears In Heaven».

Таланты Клэптона оценены по достоинству. У него 16 «Грэмми», 10 его альбомов и 10 синглов в разное время возглавляли хит-парады США. Первым хитом Эрика стала кавер-версия песни Боба Марли «I Shot The Sheriff» (1974), причем ее успех превысил популярность оригинала. Рэгги в то время было не в чести, а Клэптон создал более простой в музыкальном плане вариант песни. Клэптон удостоен двух Орденов Британской империи разных степеней и является единственным музыкантом, чье имя трижды включено в Зал славы рок-н-ролла: как участника Yardbirds (1992), Cream (1993) и как сольного исполнителя (2000).

Входя в десятку самых богатых музыкантов Великобритании, Клэптон имеет одну из самых больших коллекций автомобилей «феррари» и электрогитар. Свою самую любимую модель инструмента Fender Stratocaster 61-летний музыкант привезет с собой в Москву, чтобы сыграть на ней свои новые песни с последнего альбома: «Back Home», «So Tired», «Say What You Will», «Run Home To Me», «Revolution» и др., а также старые хиты «I Can't Stand It», «Forever Man», «Bad Love», «Pretending».