Альбом недели: «Калинов мост» – «Swa»
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Немного иначе обстоит дело с восприятием «SWA» (REAL RECORDS) меломанами, не относящими Ревякина к числу своих любимых поэтов и композиторов. Им пластинка вполне может показаться очередным альбомом «Калинова моста», практически ничем не отличающимся от нескольких предыдущих. Таким слушателям можно посоветовать прослушать диск хотя бы дважды. Практически шаманская магия голоса Дмитрия Ревякина сделает свое дело - начнете если не подпевать, то подмурлыкивать и почти медитировать. А уж такие песни, как «Камчатка», «Через край» и «Конь-огонь», можно рекомендовать и слушателям, которые рок-музыку вообще не жалуют. Остается добавить, что в переводе с санскрита название альбома означает «сущность».
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