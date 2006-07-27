Альбом недели: «Калинов мост» – «Swa»

ЕСЛИ вы давний поклонникто у вас, скорее всего, уже есть новый альбом группыИ вы не разочарованы услышанным. Ревякин все тот же русский витязь, в любую минуту готовый сразиться на Калиновом мосту с любой нечистью. Именно его музыка должна была иллюстрировать понятие русского рока, потому что в ее основе лежити трогательная работа со словом. Никогда не поймешь, сам придумал Ревякин свои диалектизмы или нашел во глубине сибирских руд. В пластинку, которая готовилась к выпуску почти пять лет, вошли композиции, написанные в разные годы и в разных местах - от Камчатки до Лондона. В буклете скрупулезно отслеживается история происхождения каждой песни. При этом любой трек невозможно по ошибке приписать другому исполнителю, манеру Дмитрия Ревякина ни с кем не спутаешь. В дорогое издание альбома вошел бонус-диск, где те же песни представлены в других, ранних аранжировках. В общем, к благожелательным, неравнодушным слушателям «Калинов мост» столь же приветлив.

Немного иначе обстоит де­ло с восприятием «SWA» (RE­AL RECORDS) меломанами, не относящими Ревякина к числу своих любимых поэтов и композиторов. Им пластинка вполне может показаться очередным альбомом «Калинова моста», практически ничем не отличающимся от нескольких предыдущих. Таким слушателям можно посоветовать прослушать диск хотя бы дважды. Практически шаманская магия голоса Дмитрия Ревякина сделает свое дело - начнете если не подпевать, то подмурлыкивать и почти медитировать. А уж такие песни, как «Камчатка», «Через край» и «Конь-огонь», можно рекомендовать и слушателям, которые рок-музыку вообще не жалуют. Остается добавить, что в переводе с санскрита название альбома означает «сущность».