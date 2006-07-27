Чес против шерсти

- Мы не стоим на месте, развиваемся, взрослеем, становимся опытнее, в том числе и музыкально - находим новые формы. Наши альбомы не похожи друг на друга. Соответственно, и аудитория меняется. Кто-то приходит к нашему творчеству, кто-то от него уходит - ничто в этом мире не статично. Кто-то остается с нами со времен «Для тебя», кто-то присоединился на «Районах-кварталах», а кто-то, возможно, сказал нам «До скорой встречи». И это нормально, глупо было бы обижаться на то, что человек имеет право выбора.

- Может ли звезда твоего уровня известности жить припеваючи (в материальном плане), если она не будет заниматься концертным «чесом»?

- Ну, мы не на Западе, где очень большой процент прибыли составляют гонорары от продажи альбомов. У большинства наших артистов хлеб - это концерты. К сожалению или к счастью, для того чтобы творчество, помимо удовольст­вия от самореализации, давало еще что-то, необходимо гастролировать. Другой вопрос, что у нас уже есть возможность давать столько концертов, сколько нам хочется, не переутомляясь. А ведь был период, когда мы играли 30 концертов в месяц. Сейчас мы свели их количество до 15 в месяц.

- Как ведут себя «Звери» на гастролях? Гостиничные номера не громите?

- Поначалу, может, пару раз и бывало, но не сильно. Может, пепельницу кто разбил или шторку сорвал. А сейчас мы выкладываемся на концертах так, что сил громить гостиницы не остается.

- Может ли, к примеру, творческий спор привести к драке между музыкантами «Зверей»?

- Может, конечно. Бывало, как начистим друг другу морды - и сразу песня пишется веселей. Да нет, ну мы же все нормальные парни, договоримся как-нибудь без кулаков.

- Ты играешь рок-музыку или поп-музыку?

- Я играю ту музыку, которая мне нравится, которую я чувствую. А вешать ярлыки - не мое. Пусть этим занимаются критики или кто угодно другой. Какая разница, как это называется, - главное, чтобы нравилось.

- Есть ли у «Зверей» планы по завоеванию западного рынка?

- Это почти то же самое, что спрашивать про планы пожить в другой стране. Наверняка, если бы мы захотели, то смогли бы. Но мы патриоты! Зачем лезть со своей культурой в чужой... социум?

- Есть ли у тебя какие-то привычки, от которых ты хотел бы избавиться?

- Ну, курение. И то, когда захочу - по-настоящему захочу - то брошу.

- Ты хотел бы участвовать в каком-нибудь бизнесе, помимо музыки?

- Я вообще («пока» или уже - «теперь»?) слабо представляю себя без музыки. Возможно, чуть позже создам свой продюсерский центр. И будем увеличивать популяцию «зверей».