Отпрыски на воде

СЛАВА холдинга «Интеррос» Владимир Потанин и его многочисленные родственники: Марина, дочь Анастасия (двукратная чемпионка мира по аквабайку), которая не смогла принять участие в соревнованиях из-за травмы, полученной на тренировках, и младший Василий с VIP-трибун следили за головокружительными водными танцами 17-летнего Ивана Потанина, студента МГИМО. Кстати, до последнего дня все гости ждали выступления на чемпионате Анастасии. Журналисты выстраивались в очередь на интервью. Но ей пришлось наблюдать за происходящим со стороны.

Аквабайк - спорт для России достаточно новоприобретенный: водные мотоциклы появились в стране в середине ­90‑х. Тем не менее Иван Потанин уже четвертый раз подряд стал чемпионом России. Помимо этого студент МГИМО - победитель первенства России в трех видах - фристайле, кольцевых гонках (в категории Ski division) и параллельном слаломе.

Болели за своих и практически все сотрудники «Интерроса», приехавшие в воскресный солнечный день на черных автомобилях стоимостью от 60 000 долл. и выше насладиться природой и мастерством спортсменов. Многие шутили, что отныне топ-менеджерам корпорации не посетить аквабайк просто неприлично. Некоторые уже осваивают этот вид спорта, который заменяет детям семьи Потаниных времяпрепровождение в ночных клубах и гламурных вечеринках.

По всему периметру крытых трибун в этот день были расставлены бдительные сотрудники безопасности. VIP-зону перекрыли даже для многих из тех, кого принято называть своими: с каждым годом условия пребывания на чемпионате ужесточаются. И это неудивительно: состоятельные и влиятельные соотечественники в VIP-зоне были повсюду. Среди гостей мероприятия можно было увидеть главу олимпийского комитета Леонида Тягачева, экс-вице-премьера Бориса Немцова (выделялся среди гостей оранжевой «толстовкой», губернатора Красноярского края Александра Хлопонина со своим заместителем Сергеем Соколом, президента федерации водно-моторного спорта России Петра Богданова, телеведущего Андрея Малахова, певца Владимира Преснякова-младшего и его жену Наталью Подольскую, четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова и других. Владимир Пресняков тоже аквабайкер-любитель - он часто катается на Истринском водохранилище и научил любить аквабайк и своего сына Никиту (на мероприятии Никиты не было).

Одеты многие гости были по-спортивному просто, чего нельзя сказать об их вечно строгой охране в деловых костюмах. Девушки прогуливались по набережной в летней одежде и обязательно с маленькими собачками - тоже в джинсиках и вязаных кофточках.

Но не только профессионалы в этот день демонстрировали приемы обращения с аквабайком. Для звезд эстрады, приехавших развлекать публику своими выступлениями, был устроен отдельный мини-чемпионат. Среди любителей победительницей стала Евгения Малахова - солистка группы «Рефлекс». За нее активно болели мама и бабушка. Они радостно сообщали новость о победе знакомым и рассказывали о девочке тележурналистам. Но особенно восхитило «звездную чемпионку» то, что теперь она вошла в группу поддержки российских спортсменок, которым предстоит в августе выступать на женском чемпионате мира в Монако. Не обошлось и без комплиментов в адрес Анастасии Потаниной, которая пользовалась бешеной популярностью среди фотокорреспондентов, журналистов и телеоператоров несмотря на то, что просто отдыхала с семьей.

3 факта об аквабайке

1. СТОИМОСТЬ аквабайка до сих пор сравнима с ценой хорошего авто: от 9000 долл. за «слабенький» Yamaha SuperJet или Polaris Freedom (70 л.с.) до почти 20 000 за Bombardier GTX 4-TEC (215 л.с.).

2. Максимальные скорости современных аквабайков достигают 120 км/ч.

3. Современные соревнования по аквабайку включают в себя три дисциплины: гонка (скоростное прохождение трассы с общим стартом), слалом (скоростная гонка по сложной дистанции) и фристайл (фигурное катание на водном мотоцикле).