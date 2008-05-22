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… а Миша Бартон подставила «татушек»

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

… а Миша Бартон подставила «татушек»
Миша Бартон

Странная все-таки штука дружба между знаменитостями. Еще не так давно голливудская старлетка Миша Бартон признавалась в нежных и дружеских чувствах к нашим «татушкам». Как вдруг на днях в прессу просочилась весьма нелицеприятная информация. Оскандалилась кинодива на Каннском кинофестивале, в рамках которого прошел внеконкурсный показ с участием Юли Волковой, Лены Катиной и Миши Бартон «You and I. В поисках ТаТу». Как сообщают западные таблоиды, Миша Бартон не явилась на премьеру фильма вообще. В это время она где-то распивала шампанское, и теперь никто не понимает, зачем она вообще ездила на кинофорум.

 Кроме этого, по слухам, Бартон сказала кому-то из своих знакомых, что фильм ужасен, и она не хочет иметь ни к нему, ни к съемочной команде, ни к «Тату» никакого отношения. В отличие от Миши Бартон «татушки» вели себе очень дисциплинированно. Появлялись на всех запланированных мероприятиях, даже без опозданий. А их выступление после показа вызвало шквал оваций.

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