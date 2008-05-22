Орбакайте готовит скандальные откровения

Кристина Орбакайте снялась в весьма откровенном видеоклипе «Солнце». По задумке режиссера Ирины Мироновой, героиня – богатая и уставшая от публичности женщина – постепенно раздевается в кадре. Видео обещает быть скандальным, так как в нем немало пикантных сцен. На эту творческую авантюру режиссер уговаривала Орбакайте пять лет.