Страстная болонка

ИЗВЕСТНО, что наибольшей популярностью на телеэкране пользуются дети и животные. Этим и воспользовались создатели ситкома «Гуманоиды в Королёве» (ТНТ), которые решили зажечь две новые четвероногие звезды - кота Кузю и болонку Шаню. Между прочим, у Шани имеется прозвище - Шандыбин. Эту кличку она получила не потому, что на ее голове отсутствует растительность, а из-за схожего с политиком упертого и прямолинейного характера. Хотя и к лирике у Шани есть склонность. Например, в одной из сцен пес должен был со вкусом облизывать актрису Эру Зиганшину. Пришлось сделать несколько дублей, прежде чем сцена была снята, и каждый раз Шандыбин с удовольствием вылизывал нос Эры. «Самый стабильный актер на съемочной площадке, ни одного сорванного дубля. Сказали «облизывать» - будет облизывать. Красавец!» - заметил по этому поводу Валерий Гаркалин.