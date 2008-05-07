//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Джонни Депп снова хочет стать пиратом!

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi») ]

Джонни Депп снова хочет стать пиратом!
Александр Невский и Джонни Депп

 – позвольте от имени всех читателей «Аргументов неделi» поздравить вас с «Золотым Глобусом»!

 – Большое спасибо! Это мой первый «Золотой Глобус». Я много раз был номинирован, но впервые получил эту награду. Она считается очень престижной в Голливуде и уступает лишь «Оскару». Для меня это огромная честь. Ведь «Золотого Глобуса» удостаивались в разное время такие замечательные актеры, как Аль Пачино, Клинт Иствуд, Алек Болдуин и многие другие. Я получил свой «Глобус» за роль в фильме «Суини Тодд» гениального режиссера Тима Бертона. Знаю Тима уже много лет, мы неоднократно работали вместе, и считаю, что моя карьера состоялась во многом благодаря ему.

 – В прошлом году по всему миру триумфально прошла третья часть «Пиратов Карибского моря». Это был последний фильм или планируется продолжение?

 – Скажу откровенно: я готов постоянно сниматься в фильмах из этой серии. Мне нравится мой персонаж – капитан Джек Спарроу. Я подружился с моими коллегами Орландо Блумом, Кирой Найтли и Джеффри Рашем. А наш продюсер – легендарный Джерри Брукхеймер – считается одним из лучших профессионалов своего дела в Голливуде. Именно Джерри задумал «Пиратов Карибского моря», когда посетил одноименный аттракцион в парке Диснейленд. Мало кто верил в эту затею. Но Брукхеймер рискнул, и в итоге трилогия собрала уже несколько миллиардов долларов! Поэтому я думаю, что и четвертый фильм рано или поздно будет создан.

 – Как начиналась карьера?

 – Я родился 9 июня 1963 г. в городке Оуэнсборо, штат Кентукки. Мне было всего 16 лет, когда я вступил в рок-группу «Детки». Потом играл еще в нескольких командах. В кино дебютировал в 1984 г. – в классическом ужастике режиссера Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов». После этого снялся еще в нескольких фильмах, в том числе – в знаменитом «Взводе» Оливера Стоуна. В 1987 г. начал сниматься в телесериале «Джамп-стрит, 21», который и сделал меня известным.

 – Шерилин Фенн, с которой я снимался в картине «Форсаж да Винчи», рассказывала мне о совместной работе с вами в этом сериале. Вы не всегда были довольны сценарием, не так ли?

 – Да. Сценарий действительно частенько оставлял желать лучшего. Я не очень гордился съемками в «Джамп-стрит, 21». Но мне нравился мой герой, и, кроме того, мне хорошо платили за мою работу. Многие молодые актеры в Голливуде могут об этом только мечтать. Что же касается Шерилин Фенн, то работать с ней было приятно, и когда-то мы были очень близки. Но это уже другая история...

 – За последние 20 лет вы снялись в большом количестве фильмов. Самые любимые из них?

 – Сказать сложно, так как мне симпатичны все мои персонажи. Пожалуй, отметил бы все картины Тима Бертона – от «Эдварда Руки-Ножницы» до «Суини Тодда». Добавим сюда и три части «Пиратов Карибского моря». После съемок в первой картине мне очень хотелось вернуться к образу капитана Джека, и я рад, что у меня это получилось. Еще дороги некоторые мои фильмы, которые не пользовались большим успехом у широкой публике. Например, «Либертин» и «В поисках Неверленда».

 – Расскажите о вашей семье.

 – Я женат на французской актрисе и певице Ванессе Паради. У нас двое детей – дочь Лили-Роуз и сын Джонни. Мы делим родительские обязанности поровну. Когда я снимаюсь в очередном фильме, то за детьми присматривает жена. Ну а когда ей нужно ехать на гастроли, то нянькой становлюсь я... (Смеется.) Мы много времени проводим во Франции, и я даже снялся там с Ванессой в фильме. Играл на французском языке, хотя друзья меня и критиковали за плохое произношение.

 – Над чем вы сейчас работаете?

 – Готовлюсь к съемкам в нескольких картинах, но об одной хочу рассказать особо. После недавней гибели Хита Леджера под угрозой закрытия оказался фильм «Имажинариум доктора Парнассуса». В нем Хит играл главную роль и не успел закончить съемки. Леджер был одним из самых талантливых актеров своего поколения. Поэтому я позвонил продюсерам «Имажинариума» и сказал, что готов поддержать проект. По сюжету герой Хита попадает в параллельные миры и может менять облик. В одном из этих миров его героя буду играть я, во втором – Джуд Лоу, в третьем – Коллин Фаррел.

 – А как часто вы уезжаете на ваш личный остров?

 – Когда мне приходится проводить очень много времени на публике, начинаю остро чувствовать необходимость от всего этого отдохнуть. Это не происходит очень часто, но несколько раз в год мы с Ванессой берем детей и уезжаем на наш остров. Его, конечно, нельзя назвать совсем необитаемым, но, по крайней мере, нас там никто не беспокоит.

 От редакции. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Фитнес в Голливуде», а 3 апреля состоялась российская премьера пародийного супербоевика «Форсаж да Винчи», в котором Невский играет с Дэвидом Кэррэдайном и Шерилин Фенн.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Российская телеведущая Ольга Скабеева поделилась фотографиями со встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Она обратила внимание аудитории на лицо Зеленского после слов Трампа о Владимире Путине.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//Общество

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти, и действительно ли за границей летать дешевле? Разбирались «Аргументы Недели».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«Кому должен, всем прощаю»

«Кому должен, всем прощаю»

Среди беспокойных российских регионов выделяется небольшая Карелия, население которой немногим более 600 тысяч человек. В 2006 году тут произошли прогремевшие на всю страну беспорядки в городе Кондопога.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Происшествия

В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля

В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля

Минувшей ночью на востоке столицы в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж произошёл пожар. Отмечается, что возгорание возникло около трёх часов ночи.

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы и "полях" Генассамблеи ООН. По его словам, глава внешнеполитического ведомства сам подошёл к нему, чтобы познакомиться.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости СМИ2

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Новости партнеров

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
5

России пришла «труба»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры