Из лицедеев в полковники

Напряженная и экстремальная жизнь, которую ведут герои фильма, клоуну, конечно, была в диковинку. Поэтому, прежде чем начать сниматься в фильме, артисту пришлось пройти специальную подготовку. «Готовясь к роли, – сообщил нам Анвар, – я ездил в тир. Целый день провел в центре подготовки УВД, где научился разбирать и собирать пистолет Макарова».

Правда, прицеливаться, закрыв один глаз, Анвар, по его признанию, так и не научился. Ему это показалось неудобно. К тому же за все 24 серии нового фильма стрелять его герою Антону Грошеву пришлось только один раз. Между прочим, на следующей неделе этот миролюбивый актер отмечает 50-летие. Пожелаем, чтобы навыки, полученные во время съемок фильма, в жизни ему никогда не пригодились.