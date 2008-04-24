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Кому в Голливуде жить хорошо

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Александр Славуцкий ]

Кому в Голливуде жить хорошо

 – В МОСКВУ, насколько я понимаю, вы приехали раскручивать новый фильм?

 – Совершенно верно, вышел мой новый фильм, который в российском прокате называется «Форсаж да Винчи». Я играю русского гонщика, который вместе с профессором (Дэвид Кэррэдайн) ищет сокровища в Москве. Бюджет фильма порядка девяти миллионов долларов. Во всем мире, кроме России, он выйдет как боевик. А специально для нашей страны и СНГ с помощью сценаристов «Камеди Клаб» его перемонтировали и сделали комедийным. «Форсаж» уже собрал у нас хорошую кассу и был в десятке лидеров три недели подряд, причем без какой-либо телерекламной поддержки. Хотя лично я люблю картины приключенческого жанра. Сейчас выходит DVD, на котором представлены обе версии фильма, и зритель сам сможет выбрать, какая из них ему ближе.

 – А причем тут да Винчи?

 – Это кличка мистического персонажа-убийцы, о котором никто ничего не знает. Мы спародировали и «Код да Винчи», и фильмы про Джеймса Бонда –все цитаты оттуда.

 – Я слышал о каком-то романтическом приключении, произошедшем на съемках между вами и Шерилин Фенн, известной нашему зрителю по «Твин Пиксу».

 – Мы снимали гонки на стадионе – 200 машин, тысяча человек массовки. Шерилин долго ждала своей сцены поцелуя. А какая-то добрая душа подливала ей в кофе коньячок – чтобы не мерзла. И к вечеру, когда все уже были обессилевшие, я, двухметровый, поднимаюсь на сцену, а она, невысокого роста, прыгает и виснет на мне. И целует совсем не целомудренно – не по сценарию. А я ведь пригласил жену посмотреть на съемки именно в этот день! Я был в ужасе. Конечно, ситуацию мы разрулили. Жена понимает, что я артист. С другой стороны, мне сложно представить, чтобы Катя была актрисой и начала с кем-то целоваться по сценарию…

 – Вы часто отказываетесь от ролей в Голливуде?

 – Я принципиально не принимаю участия в проектах, где русские показаны стереотипными бандитами, злодеями. Раньше мне такое часто предлагали. Мне искренне не нравится, когда замечательные российские актеры настолько мечтают попасть в Голливуд, что соглашаются играть алкоголиков или отморозков, причем за минимальные деньги. Когда известный человек ползает на коленях – это неправильно. Свою страну нужно прославлять. И в фильмах, которые я сейчас продюсирую или в которых сам снимаюсь, русские всегда представлены героями. Американцы это уважают. Это помогло мне занять там свое место.

 – В Америке вы навсегда или это временный этап жизни?

 – Я остаюсь российским гражданином. У меня российский паспорт и вид на жительство в Калифорнии. Но сделать международную карьеру можно только в Голливуде. Мой предыдущий фильм – «Московская жара» –был продан в 66 стран. Особенно было приятно, что мировая премьера фильма прошла в Москве. То же было и с «Форсажем да Винчи». Может быть, большую часть времени я провожу в Америке, но, по сути, никуда из России не переехал и стараюсь возвращаться сюда как можно чаще.

 – Свою виллу в Голливуде вы уже построили?

 – Нет. Я из простой советской семьи, у нас даже дачи никогда не было. Поэтому к идее обзавестись собственным загородным домом я отношусь достаточно прохладно. Мой друг Майкл Йорк хотел, чтобы я купил дом рядом с его домом. Одна его приятельница продавала свою виллу неподалеку, но я отказался. У меня хорошая, просторная квартира, в ней много комнат. И стоит она немного меньше, чем вилла. Но я не люблю роскошь, просто хочу хорошо жить.

 – В Голливуде и правда все так красиво, как на обложке глянцевого журнала?

 – Если вы – Джордж Клуни, то все красиво и здорово. Правда, лет 13 назад, когда Клуни был в моем возрасте, он снимался в сериалах типа «Возвращения помидоров-убийц». По статистике, в Голливуд каждую неделю приезжают около десяти тысяч человек. Причем, совсем не простых ребят: модели, спортсмены, чемпионы, актеры. Когда вы там окажетесь, то увидите, что в ресторанах –самые красивые официантки, машины паркуют самые крепкие ребята. Днем они работают, а ночью бегают на кастинги. И многие не замечают, что стареют, почти как в «Сказке о потерянном времени». Люди теряют годы, а то и десятилетия.

 – Вам случалось сталкиваться с тамошними аутсайдерами?

 – В любом голливудском ресторане рядом с молодой симпатичной официанткой вы увидите 60-летнюю. Она тоже очень симпатичная, но как 30 лет назад ходила на кастинги для молоденьких, так и сейчас ходит на просмотры для дам в возрасте. По официальным данным американского кинопрофсоюза, в который входят порядка 100 тыс. человек, около 90 тыс. не могут заработать и трех тысяч долларов в год как актеры. А три тысячи – это примерно одна неделя работы. То есть 90% членов этого профсоюза и одной недели не работают как актеры. Там все чрезвычайно жестко.

 – А как в Голливуде происходит дружеское общение – в кафе, барах, на пикниках?

 – По-разному. Например, Шварценеггер иногда приглашает меня на завтрак к восьми утра. Мой друг Майкл Йорк часто зовет на свои спектакли. Он сейчас вернулся на сцену, поет партию короля Артура в «Рыцарях круглого стола». Еще я дружу с Мэриэл Хемингуэй – внучкой великого писателя. Слушать истории про ее деда, которые ей рассказывал отец, – это потрясающе интересно. С Сильвестром Сталлоне помимо спортзала я общаюсь в сигарном клубе. К Стивену Сигалу мы заезжаем в гости на большое ранчо. Слушаем, как он играет на балалайке, которую я ему привез из России. Стивен очень хорошо играет на гитаре, даже альбом записал. И балалайку легко освоил.

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