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Стычкина «повязали» за убийство

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Владимир ЖАРОВ ]

Стычкина «повязали» за убийство
фото Г. УСОЕВА

  В НЕПРОСТОЙ ситуации оказался на днях Евгений Стычкин. Во время съемок эпизода убийства в фильме «Дар» охрана одного из столичных бизнес-центров «повязала» Стычкина за нарушение порядка. Не смутили охранников ни софиты, ни камеры. И даже на крики киношников о том, что они срывают съемочный процесс, сотрудники центра реагировать отказывалась.

 В итоге конфликт был все-таки разрешен. Но артистов заставили написать объяснительную записку и гарантийное письмо, что во время съемок на территории этого объекта никаких несчастных случаев с летальным исходом не произойдет.

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