Стычкина «повязали» за убийство

В НЕПРОСТОЙ ситуации оказался на днях Евгений Стычкин. Во время съемок эпизода убийства в фильме «Дар» охрана одного из столичных бизнес-центров «повязала» Стычкина за нарушение порядка. Не смутили охранников ни софиты, ни камеры. И даже на крики киношников о том, что они срывают съемочный процесс, сотрудники центра реагировать отказывалась.

В итоге конфликт был все-таки разрешен. Но артистов заставили написать объяснительную записку и гарантийное письмо, что во время съемок на территории этого объекта никаких несчастных случаев с летальным исходом не произойдет.