«Дискотека Авария» ушла в гламур…
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Владимир ЖАРОВ ]
НЕ БЕЗ эксцессов прошли съемки нового видео группы «Дискотека «Авария». Ребята не изменили своему стилю – ролик получился скандальным, но нарочито гламурным. Помимо нового имиджа самих артистов соответствующую атмосферу в клипе будут создавать армия стриптизерш и актер Константин Крюков.
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