Любовь – подарок и труд

– Лариса, последнее время вы куда-то пропали. Возникло подозрение, что в вашей жизни произошли какие-то значительные перемены. Так ли это?

– Никаких перемен нет. Я участвовала в гастрольном туре программы «Ледниковый период». Мы много ездили по стране. Это было интересно и утомительно. Особенно в Сибири, когда приходилось за день преодолевать по тысяче километров. Знаете, там совсем другие масштабы, чем в привычной московской жизни, и дистанция в несколько десятков километров расстоянием не считается.

Сама программа была для меня эмоциональным и физическим марафоном. Проект оказался невероятно сложным, потому что требовал огромной концентрации. Было необходимо изучать с нуля новую пластику и элементы – шаги, поддержки, подчас очень рискованные. Я благодарна своему партнеру – Повиласу Ванагасу – он был необычайно корректен. Очень важно, когда у партнеров есть контакт и никто в дуэте не пытается играть соло.

– Как домашние относятся к этому этапу в вашей жизни?

– Когда начала готовиться к «Ледниковому периоду», они были в большем шоке, чем перед «Последним героем». Я впервые встала на коньки! А потом смотрели мои выступления на льду и даже гордились мною.

– Наверное, после программы «Последний герой» у вас тоже осталось немало ярких воспоминаний?

– Довольно много. Вот только одно из них. Мы возвращались с последнего совета. Был солнечный ясный день, и вдруг появились огромные серые облака, и пошел страшной силы тропический ливень. А еще через какое-то время над нами стала кружиться стая черных пеликанов. В этом было что-то устрашающе мистическое: джунгли как будто не хотели нас отпускать. На следующий день чудеса продолжились. Когда в аэропорту Санто-Доминго из непромокаемого рюкзака я достала насквозь мокрый паспорт, мне пришлось довольно долго объяснять пограничникам, в чем дело. Мы оказывались в самых различных ситуациях. Было весело и тоскливо, а также холодно и даже грязно. Представьте, у нас с собой ни зубной щетки, ни расчески, ни еды.

– Вы работаете в программе «Доброе утро» и, если я не ошибаюсь, одна из первых ее ведущих.

– Если быть совсем точной, то первый эфир вела Татьяна Веденеева, а я – второй вместе с Володей Молчановым. Само название программы предопределяет ее настроение. Когда включается телекамера, забываю обо всех своих проблемах, о том, что не касается моей работы. Дарю людям теплоту, участие и знаю, что они это ценят.

– Наверное, во время эфира, особенно прямого, постоянно происходят всевозможные сбои.

– Чего только не случается. Бывает, что не запускается сюжет и приходится импровизировать, заполоняя возникающую паузу. Иногда за несколько минут до интервью выясняется, что анонсировавшийся гость к нам приехать не может, и тогда всей командой оперативно решаем, что поставить взамен. Недавно был случай, когда за 17 секунд до выхода в эфир мне сообщили, что появился гость, его зовут так-то (правда, это имя мне нечего не сказало), с которым я должна 7 минут работать в прямом эфире. Передо мной положили листы с информацией о нем, которую успели вытащить из Интернета. Тогда я сказала себе: «Стоп, ну ты же можешь поговорить с незнакомым человеком 7 минут. Вот и будешь с ним знакомиться. Пробежав по диагонали несколько листов, узнала, что он эстет, любит одеваться у дорогих модельеров, увлекается живописью. И когда через несколько мгновений он оказался перед камерами, я уже была готова начать беседу.

– Среди ваших собеседников было немало людей, поразивших вас?

– Очень много. Например, Евгений Леонов, у которого мне удалось взять последнее интервью. Он – удивительно простой, очень чуткий в общении человек, без амбиций. Кроме того, меня в свое время поразила встреча с Михаилом Горбачевым. Он удивил своим обаянием, энергией, которая заполняла все пространство. Я до сих пор с и величайшим уважением вспоминаю его супругу, Раису Максимовну.

– Постоянная работа на телевидении требует строгости к себе. Но при этом вам удается оставаться красивой и желанной женщиной, любящей женой и матерью. Это тяжело?

– Любовь – это и подарок, и огромный эмоциональный труд. Эту радость можно заслужить только делами. Любовь – это поступки, а не красивые слова. Это то, как ты строишь отношения, заботишься о человеке, который тебе дорог. Когда любимому человеку нужно твое присутствие, понимание, общение, и ты – с ним, несмотря на то, что тебе вставать в 6 утра.