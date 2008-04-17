Андрей Ковалев не даст зрителям уснуть на канале «РЕН-ТВ»

В УЮТНОЙ атмосфере арт-клуба «Дуэты», в котором проходят съемки передачи, музыкант ответит на вопросы и расскажет о том, почему он начал заниматься музыкой, как рождаются стихи и песни, почему он выбрал метал, есть ли у него любимые группы на современной рок-сцене, как проходят съемки клипов на композиции «Пилигрима», когда поклонникам стоит ждать нового альбома его коллектива, какие группы примут участие в очередном фестивале «Слава России!», какие призы ждут победителей фестиваля для начинающих рок-групп «На взлет!», инициатором и организатором которого он является, и о многом другом.

Двухчасовая беседа с музыкантом будет проиллюстрирована клипами «Пилигрима» на песни «Слава России!», «Пилигрим», «На линии огня», «Не демон, не ангел», «Хищники», премьерой клипа «Мой нерожденный сын», а также фрагментами концертов группы в рамках ее масштабного тура в поддержку альбома «Слава России!», который стартовал 19 января в Твери и в течение всего 2008 г. охватит сто российских городов.