… а Орбакайте впадет в детство

ПОХОЖЕ, что у ставшего сенсацией в советское время фильма «Чучело» будет продолжение. По крайней мере, на прошлой неделе в киношную тусовку просочилась информация о том, что над сценарием будущей киноленты всерьез размышляет пасынок режиссера этой картины Ролана Быкова писатель и режиссер Павел Санаев.

Напомним, после выхода фильма 11-летняя Кристина Орбакайте стала настоящей звездой и получила награду за лучшую женскую роль. В продолжение этой трогательной киноэпопеи Орбакайте тоже достанется одна из главных ролей. По сюжету она – Елена Бессольцева, ставшая преподавательницей, – возвращается в город своего детства. Для того чтобы уладить дела с картинами дедушки, которые тот передал в музей города. Она узнает, что очень многие бесценные произведения попросту разворованы. Оставшись по натуре правдолюбкой, Бессольцева затевает собственное расследование и в результате начинает втягиваться в опасную игру.