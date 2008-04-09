Личные наставники звезд

Конкуренты «заказали» Витаса…

СЕГОДНЯ специалисты, обладающие экстрасенсорными способностями, есть у большинства артистов. Правда, информация эта тщательно засекречена. Ведь в отличие от известного стилиста, работой которого можно козырнуть на светском рауте, труд этого профессионала является стратегически важным оружием. По­этому любая огласка весьма невыгодна. Почему? Да просто «непросвещенные» поклонники могут решить, что их кумир не совсем здоров на голову. К тому же многие артисты обращаются к магам не только для того, чтобы подчистить карму, но и для решения весьма щекотливых вопросов – чтобы гастрольный тур был прибыльным, спонсор – щедрым, а порой и просто – «заказать» более удачливого конкурента…

Несколько лет назад, позавидовав растущей популярности Витаса, конкуренты «заказали» его у одной из кустанайской знахарки. У певца пропали силы и желание жить. Походы по врачам положительного результата не давали. Тогда его продюсер Сергей Пудовкин попросил помощи у известного целителя Багирова. «В шоу-бизнесе нет запрещенных приемов, – утверждает Пудовкин. – Раньше к подобным рассказам мы относились с иронией. Но, получив такой опыт, стали внимательнее. К счастью, после работы со «специалистом» Витас почти полностью восстановился».

Верит в нетрадиционную медицину и певец Сосо Павлиашвили. Видимо, поэтому и доверяет присматривать за своим здоровьем потомственной знахарке из Подмосковья. «Матушка Меланья – специалистка по всяким травам, – рассказывает Павлиашвили. – Если я чувствую недомогание, еду к ней. Она делает мне специальные травяные чаи и снадобья». Кроме отваров знахарка готовит для артиста обереги на семейное счастье и материальное благополучие.

…А Волочкова – поклонника?

В ОТЛИЧИЕ от мужчин артистки заводят себе экстрасенсов и магов в основном для решения личных вопросов. Стоит такое «кураторство» от 1000 долл. в месяц. В светской тусовке рекордсменкой в подобного рода пристрастиях называют известную балерину Анастасию Волочкову. Ходят слухи, что самых лучших поклонников Настя заполучала именно благодаря питерской знахарке и ее способностям.

Обращалась к любовной магии и певица Марина Хлебникова. Правда, с более серьезной проблемой. Стоило ей в студенческие годы закрутить роман, как молодой человек исчезал при странных обстоятельствах. Тогда Хлебникова с десантом из подруг рванула к знахарке, которая и пообещала вылечить певицу от наложенного на нее венца безбрачия. Уже через месяц после лечения Марина выскочила замуж за одного из приятелей студентов. После этого случая певица всерьез увлеклась литературой по магии и астрологии. Однако самостоятельно практиковать «волшебство» она не решается и по сей день. При необходимости артистка обращается к личному экстрасенсу.

Кинчев нашел спасение в церкви…

ГОВОРЯТ, что рокер Константин Кинчев тоже долгое время метался со своими душевными переживаниями по различным экстрасенсорным центрам и даже хотел завязать с музыкой. Но вскоре обратился к религии и нашел себе духовника – протоиерея Владислава Свешникова – настоятеля храма Трех Святителей на Кулишках, профессора Московской духовной академии. Сегодня он – бунтарь, рокер – стал одним из самых ярых апологетов церкви! Кинчев помогает друзьям и коллегам прийти к вере и по-прежнему занимается музыкой. Правда, его репертуар сильно изменился, стали иными идеи и мотивы в песнях.

Во многом благодаря Кинчеву религия заняла важную часть жизни у основателя легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова. А его земляка, питерца Юрия Шевчука, к вере привел давний друг – известный даже среди атеистов диакон Андрей Кураев. Шевчук говорит: «Бывают такие священники, что кроме Библии, ничего не знают. А вот Андрей Кураев знает, что такое и блокбастер, и шоу-бизнес, и кто такой Гарри Поттер, и кнопки на компьютере умеет нажимать».

…А Ротару – в светском обществе

КТО бы мог подумать, но шесть лет назад народная любимица София Ротару всерьез подумывала стать монашкой. Потеряв мужа, певица видела единственное утешение для своей души в религии. Но ее духовник – отец Сергий из киевского храма Преображения Господня – уверил певицу, что быть монашкой – не ее жизненный путь, и вернул на сцену и в светское общество. Он объяснил, что София должна дарить радость людям и делать это, несмотря на личную трагедию.

«Я верю в то, что браки совершаются на небесах. Когда муж умер, мне было очень больно, и я обратилась за помощью к отцу Сергию. Он помог мне пережить эту тяжелую утрату. Беседы с ним помогли облегчить душу и понять, для чего я живу. Тогда мне не хотелось ничего, кроме как уйти со сцены и отрешиться от всего», – говорит Ротару. Недавно она пожертвовала храму, где служит ее духовный отец, колокол и престол из сплава белого и желтого золота, помогла сельской церкви в родном поселке Маршинцы Черновицкой обл. Украины.