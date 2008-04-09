Анита Цой устроит пытки

ПЕВИЦА Анита Цой вновь возвращается в телевизионный эфир в качестве телеведущей. Теперь она занялась новой развлекательной программой «Четыре комнаты».

Участникам этого шоу певица планирует изрядно помотать нервы. Ведь в четырех специально смоделированных комнатах звезда приготовит для них серьезные испытания. Подробности пока держатся в секрете. Но уже известно, что задания будут разноплановыми и экстремальными. К примеру, в одной из комнат для участников планируется головоломка, а в другой – силовая разминка с известным боксером.